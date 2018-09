Germania | Erdogan | visita positiva

Germania : Erdogan a Colonia inaugura la moschea : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania : tensioni Steinmeier-Erdogan : ANSA, - BERLINO, 29 SET - Altri momenti di tensione nei rapporti diplomatici tra Germania e Turchia si sono consumati ieri sera in occasione del banchetto in onore del presidente turco Recep Tayyp ...

Germania - Erdogan a Merkel : "Estradate Can Dundar!"/ Ultime notizie - il Sultano : "Quel giornalista è una spia" : Erdogan in Germania: Dundar rinuncia alla conferenza. Ultime notizie: il giornalista turco è in esilio a Berlino ed ha preferito non presenziare alla conferenza stampa con la Merkel(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:24:00 GMT)

ERDOGAN IN Germania : DUNDAR RINUNCIA A CONFERENZA/ Ultime notizie : chiesta a Merkel estradizione giornalista : ERDOGAN in GERMANIA: DUNDAR RINUNCIA alla CONFERENZA. Ultime notizie: il giornalista turco è in esilio a Berlino ed ha preferito non presenziare alla CONFERENZA stampa con la Merkel(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:09:00 GMT)

Germania - vertice Merkel-Erdogan : in preparazione summit su Siria con Putin e Macron. Dündar diventa caso diplomatico : vertice bilaterale insidioso quello di venerdì tra il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il Cancelliere tedesco, Angela Merkel, a Berlino. Tema principale sul tavolo dei leader era la situazione in Siria, per la quale la leader della Cdu ha poi annunciato un vertice con Erdogan, Vladimir Putin e ed Emmanuel Macron. Ma la visita del “Sultano” di Ankara aveva anche lo scopo di raffreddare i rapporti tra i due Paesi, diventati ...

Germania - protesta di un giornalista turco durante vertice Merkel-Erdogan : gli uomini della sicurezza lo portano via : durante la conferenza stampa di Angela Merkel e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Berlino, un giornalista è stato improvvisamente portato via da due uomini della sicurezza. Si tratta del giornalista turco Ertgrul Yigit, regolarmente accredito all’incontro, che sulla maglietta aveva la scritta Gazetecilere Özgürlük, che significa “libertà per i giornalisti in Turchia“. Per tutta reazione, i due leader si sono guardati ...

Erdogan in Germania - chiede l'estradizione di Dundar : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in visita in Germania, ha minacciato di disdire la conferenza stampa prevista con la cancelliera Angela Merkel se vi avesse preso parte l'ex direttore di ...

Germania : Erdogan accolto a Bellevue : ANSA, - BERLINO, 28 SET - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la sua consorte sono stati accolti a Berlino, nella dimora presidenziale di Bellevue, da Frank Walter Steinmeier e sua moglie. ...

Erdogan in Germania cerca di ricucire i rapporti perduti : ... abbassando di poco il finestrino e agitando la mano con le quattro dita e il pollice stretto nel palmo: il gesto di saluto della Fratellanza Musulmana balzato agli onori della cronaca nell'agosto ...

Caso Özil - Erdogan : "La foto? Non vedo il problema. Ama Germania e Turchia" : Mesut Özil omaggia il presidente della Turchia, Recep Erdogan, con la sua maglia dell'Arsenal. Ap Incomprensioni, polemiche, sotterfugi. La vicenda Mesut Özil è un fuoco che non riesce a spegnersi, ...

28/29 settembre - Visita di Erdogan in Germania : Così, l'estrema flessibilità nella gestione della propria politica estera, elevata a regola aurea, ha portato la Turchia ad attraversare, senza soluzione di continuità, fasi di gelo diplomatico e di ...

Germania - il caso Erdogan non finisce mai : Özil 'rifiutato' anche dalla sua vecchia scuola : In Inghilterra il titolo che compare sulla versione online Daily Mail è molto forte: "Insulti, minacce e ora anche snobbato dalla sua vecchia scuola. Come Mesut Özil è passato da eroe tedesco a paria ...

Germania - spunta un Erdogan di 4 metri : rimosso per polemiche : Era alta quattro metri, interamente dorata e pesava due tonnellate e mezzo. La statua che raffigurava il presidente turco Recep Tayyip Erdogan era stata installata lo scorso lunedì a Wiesbaden, in ...