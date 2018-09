Gerard Depardieu | l' attore francese fotografato all' aeroporto di Parigi sulla sedia a

Gerard Depardieu sulla sedia a rotelle/ Scortato da un assistente in aeroporto : non può camminare? : Gerard Depardieu accusa forti dolori al ginocchio: per questo si muove in sedia a rotelle, accompagnato dai suoi collaboratori. La notizia arriva dal magazine Gente.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Gérard Depardieu sulla sedia a rotelle : ecco che cosa è successo : Gérard Depardieu infermo? Fotografato su una sedia a rotelle L’attore Gérard Depardieu, prossimo a compiere settant’anni, è stato fotografato seduto su di una sedia a rotelle. La foto è stata pubblicata dal settimanale Gente. Gérard Depardieu si trova a Parigi, in Francia. L’attore avrebbe un problema ad un ginocchio, anche molto grave. Negli scatti in causa, Gérard Depardieu […] L'articolo Gérard Depardieu sulla sedia a ...

Media : Gerard Depardieu vuole ricevere cittadinanza turca - : L'attore Gerard Depardieu ha detto che vuole ottenere la cittadinanza turca, scrive il giornale Aydinlik. È stato riferito che ha fatto questa dichiarazione a Pyongyang. "Intendo visitare la Turchia ...

Gerard Depardieu indagato per stupro in Francia. Il suo avvocato : “Nega tutto. È innocente” : Gerard Depardieu è indagato “per stupri e aggressioni sessuali”. Un’indagine preliminare sul noto attore francese è stata aperta dalla procura di Parigi a seguito di una denuncia presentata lunedì. La notizia è riportata dall’agenzia Ap che cita fonti giudiziarie. L’avvocato Hervé Temime, legale di Depardieu ha detto ad Afp che il suo assistito “contesta assolutamente ogni aggressione, ogni stupro“. La ...

