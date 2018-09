Genova | Gemme parla da commissario | ' Dimissioni da Fincantieri sul tavolo'

Genova - Gemme parla già da commissario straordinario : Sabato 29 settembre 2018 - Claudio Andrea Gemme è stato intervistato oggi da Rainews 24 e ha spiegato di aver già parlato sia con il Premier Giuseppe Conte, sia con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e di essere assolutamente pronto a ricoprire l'incarico di commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, che è proprio la zona in cui è cresciuto. È disposto a dimettersi da tutti gli ...

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...