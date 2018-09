Gemme commissario per la ricostruzione Ha casa nella zona rossa

Claudio Gemme - chi è il commissario per la ricostruzione del ponte/ Ultime notizie Genova : "Dato disponibilità" : Claudio Gemme, chi è il commissario per il ponte Morandi. La madre è tra gli sfollati insieme ad alcuni parenti che sono residenti in uno dei palazzi di via Porro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Decreto Genova - Mattarella ha firmato : il commissario sarà Claudio Andrea Gemme : Il Capo dello Stato ha firmato il Decreto legge su Genova, che ora passa all'esame del Parlamento. Il commissario alla ricostruzione sarà Claudio Andrea Gemme, manager di Fincantieri.Continua a leggere

Ponte Morandi - Decreto Genova pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gemme commissario : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto ed è stato pubblicto in Gazzetta Ufficiale questa sera. Entrerà in vigore da domani, 29 settembre 2018. Il Decreto legge n. ...

Claudio Gemme - chi è il commissario in pectore per il ponte Morandi : la madre è tra gli sfollati : Claudio Gemme , 70 anni, genovese, commissario in pectore per la ricostruzione del ponte Morandi , proviene da Fincantieri, ovvero l'azienda che per il vicepremier Luigi Di Maio dovrebbe ricostruire ...

Decreto Genova - Mattarella dà l'ok. Claudio Gemme sarà commissario straordinario. La madre è tra gli sfollati : "Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario per Genova, "coinvolto ...

