Gaza | Hamas sfiducia Abu Mazen | È un presidente illegale

Gaza : appello di Hamas a nuove manifestazioni : ANSAmed, - Gaza, 21 SET - Hamas ha fatto appello alla popolazione della Striscia di Gaza affinché nel pomeriggio torni a partecipare alla cosiddetta Marcia del Ritorno lungo i reticolati di confine ...

Striscia di Gaza - Israele : sarà guerra con Hamas?/ Stato ebraico : "Pronti a più grande operazione mai vista" : Attacchi tra Gaza e Israele: ultime notizie, Hamas ha lanciato 150 missili, risposta immediata e anche tre persone morte tra cui una donna incinta e il suo bambino di 18 mesi.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:39:00 GMT)

Gli annunci di Hamas non fermano Israele. Si rischia la quarta guerra di Gaza : La quarta guerra di Gaza è alle porte. L'interrogativo è se e come sarà "governata", se resterà a bassa intensità o sarà ben più pervasiva e devastante. Ma una cosa è certa: non saranno gli annunci a intermittenza di Hamas, l'ultimo in ordine di tempo, sulla fine delle ostilità, a frenare Israele: gli oltre 180 razzi sparati dalla Striscia contro le città frontaliere, le scene ...

Gaza - notte di guerra : 3 morti - tra cui una donna incinta e la figlia. Hamas : “Israele vuole ostacolare i colloqui di pace” : Razzi e colpi di mortaio, 150 in tutto secondo l’esercito, sparati verso il sud di Israele che ha risposto colpendo circa 140 postazioni nella Striscia e causando tre morti, in base a informazioni dei media palestinesi, tra cui una donna incinta e la figlia. È il risultato dell’ultima notte di guerra a Gaza. Undici israeliani sono rimasti feriti, tra cui una donna in condizioni serie. A causa della situazione, in nottata il premier ...

Gaza - raid israeliano dopo razzi di Hamas : tre morti tra i civili : Gaza nuovamente sotto le bombe israeliane . I jet con la stella di Davide hanno infatti colpito mercoledì notte la Striscia, in risposta ai razzi lanciati in precedenza da Hamas contro il Sud dello ...

Israele bombarda Gaza dopo i razzi lanciati da Hamas su Sderot : Violento bombardamento israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo riportano diversi media palestinesi e israeliani. Il bombardamento fa seguito a un lancio di razzi con cui Hamas ha fatto almeno due feriti a Sderot. Mentre continuano a suonare le sirene di allarme antimissili nelle zone israeliane attorno alla Striscia, l'esercito israeliano sta attaccando "siti del terrore" a Gaza, ha detto il portavoce militare.Erano stati 8 i razzi lanciati dalla ...

Gaza - Hamas prosegue consultazioni su proposte Egitto : ... per la riconciliazione con al-Fatah e per l'avvio di importanti progetti di sostegno all'economia della Striscia. Secondo i media locali Hamas intende estendere queste consultazioni alle altre forze ...

Gaza : Hamas esamina proposta per tregua : ... sulla graduale rimozione del blocco alla Striscia, sulla riconciliazione fra Hamas ed al-Fatah e all'avvio di progetti di sostegno all'economia locale. Ieri a Gaza sono entrati per la prima volta, ...

