Gattuso | non penso a ' fantasma' di Conte

Il Milan delude - Suso scagiona Gattuso : “non ha responsabilità” : Suso, ala destra del Milan, parla dopo il pareggio dei rossoneri contro l’Empoli: il calciatore scagiona il suo allenatore “La mentalità non è quella di una grande squadra – ha ammesso Suso dopo il pareggio del Milan contro l’Empoli ai microfoni di Sky Sport – perché quando siamo in vantaggio non dobbiamo prendere gol, dobbiamo stare più stretti. Penso sia una questione di tempo e fortuna perché la cosa più ...

Milan - Suso : 'Ci manca mentalità da grande squadra - ma Gattuso non ha colpe. E la Champions è ancora possibile' : 'manca mentalità da grande squadra? Sono d'accordo con il mister'. Inizia così la lunga intervista concessa da Suso a Sky Sport , l'esterno spagnolo analizza i limiti del Milan: 'Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come tutto il resto, ma non la mentalità . Come quando dobbiamo gestire il vantaggio o stare più ...

Gattuso - ripensa al pareggio contro l’Empoli : “sta diventando un problema non riuscire a chiudere le partite” : Il Milan di Gennaro Gattuso pareggia contro l’Empoli, l’allenatore analizza il match valido per la sesta giornata di campionato “Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto, l’errore ci può stare e ora li paghiamo a caro prezzo. Il rammarico? Non chiudere le partite: sta diventando un problema”. Così Gennaro Gattuso ha commentato a caldo la partita del suo Milan contro l’Empoli, come si legge su Gazzetta dello ...

Milan - Gattuso rassegnato : “non siamo una grande squadra” : Il Milan non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Poi un errore ci può stare, soprattutto in questo momento li stiamo pagando a caro prezzo. Dobbiamo guardare avanti: non riuscire a chiudere le partite sta diventando un problema. Creiamo tanto, specie in un momento di difficoltà come questo, ...

Milan - Higuain non convocato. Gattuso : 'Ha un problema al flessore' : MilanO - ' Ha un piccolo problema '. Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan annuncia il problema fisico di Gonzalo Higuain, che salterà la sfida del Castellani. ' L'abbiamo ...

Milan – Cafu dice la sua sulla rosa di Gattuso : “Higuain da solo non basta per puntare in alto” : Cafu invoglia il Milan a fare meglio, l’ex calciatore rossonero commenta la squadra di Gattuso dopo cinque giornate di campionato Dopo le prime cinque giornate di campionato, il Milan ha cinque punti ed alterna a prestazioni buone, match in cui il gioco stenta ad ingranare. A parlare della squadra rossonera, dalla scorsa stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ex calciatore Milanista Cafu. “Il Milan deve crescere, ...

Milan e i blackout - l'esperto : "Gattuso non gioca - la squadra gestisca la paura" : Parlava così lo scorso novembre Vincenzo Prunelli, neuropsichiatra, psicanalista e psicologo dello sport interpellato dalla Gazzetta sull'impatto che l'allora neo-tecnico avrebbe avuto sul Milan. ...

Milan - Gattuso : 'Così non basta - nella ripresa senza benzina' : MilanO - 'Non abbiamo ancora continuità per 90 minuti, oggi abbiamo giocato per 60'' . Il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così ai microfoni di beIN Sports il pareggio subito in pieno recupero ...