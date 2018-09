Gattuso : “Higuain in campo col sassuolo? Meglio non rischiarlo” : “Higuain ha ancora un po’ di fastidio, Meglio non rischiarlo. Anche Borini ha un problema alla caviglia, stamattina ha fatto una risonanza ma qualcosa ci inventeremo”. E’ la precisazione del tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, sull’attaccante argentino in vista della sfida di campionato di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nell’emergenza attacco si aggiungono anche le precarie condizioni di Cutrone su ...

Milan – Cafu dice la sua sulla rosa di Gattuso : “Higuain da solo non basta per puntare in alto” : Cafu invoglia il Milan a fare meglio, l’ex calciatore rossonero commenta la squadra di Gattuso dopo cinque giornate di campionato Dopo le prime cinque giornate di campionato, il Milan ha cinque punti ed alterna a prestazioni buone, match in cui il gioco stenta ad ingranare. A parlare della squadra rossonera, dalla scorsa stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ex calciatore Milanista Cafu. “Il Milan deve crescere, ...

Dudelange-Milan - Gattuso : “Higuain poteva fare almeno due gol - ma l’importante era vincere” : Al termine del match vinto contro il Dudelange, Rino Gattuso si è soffermato sulla prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan ha riconosciuto che la sua squadra non ha offerto una prestazione indimenticabile, ma ci ha tenuto a sottolineare che contava vincere. In basso, le parole dell’allenatore rossonero. Gattuso: “Castillejo entra prima degli altri in condizione, ma sono contento di ...

Milan - Gattuso "Obiettivo quarto posto”/ In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince" : Milan, Gattuso "Obiettivo quarto posto”. In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince". Il tecnico rossonero in conferenza stampa in vista della partita di domani sera(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:56:00 GMT)

Gattuso : “Higuain può farci fare il salto di qualità” : “Il Pipita può farci fare il salto di qualità”. Il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così l’acquisto dell’attaccante argentino. “Il suo arrivo non mi spinge a cambiare modulo -aggiunge il 40enne allenatore rossonero in conferenza stampa da Santa Clara, in California, alla vigilia del match di International Champions Cup contro il Barcellona- La base sarà il 4-3-3, ma non è escluso che si vada a cercare ...

Gattuso : “Higuain? Ci sta lavorando la dirigenza - ne parlo quando arriva” : ”C’è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. È un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire”. L’allenatore del Milan Rino Gattuso si esprime così sul possibile arrivo di Gonzalo Higuain. “quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva”, aggiunge Gattuso in ...