Gaffe di Insinna a L' Eredità E la Rai lo invita a scusarsi

L’Eredeità - Flavio Insinna si scusa con i telespettatori per la Gaffe su Arezzo : Per Flavio Insinna non sono giorni semplicissimi. Da quando ha preso il posto dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi a L’Eredità, per una ragione o per l’altra, il conduttore si ritrova oggetto di critiche più o meno accese. Stavolta Insinna ha dovuto chiedere scusa per aver fatto sua la gaffe di una concorrente. Quando infatti la donna è stata chiamata a rispondere su Arezzo ha affermato che la cittadina sarebbe famosa per la ...

