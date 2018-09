Frosinone-Genoa streaming | ecco dove vedere la diretta della partita

Pastore e Under accendono la Roma - Frosinone asfaltato. Genoa show con Piatek - pari a Bergamo e Cagliari : La Roma si risolleva battendo il Frosinone con un poker d’autore, sesto gol di Piatek con il Genoa. Atalanta-Torino e Cagliari-Samp finiscono pari Serviva una squadra come il Frosinone per risvegliare la Roma che, sotto i riflettori dell’Olimpico, si prepara al meglio per il derby con la Lazio. Mauro Locatelli/LaPresse Scrollata via di dosso la paura di sbagliare, i giallorossi si affidano ad un super Cengiz Under, capace di ...