Francesco Totti | «Ilary? Era paffutella | l' ho fatta diventare più bella io»

Francesco Totti show a Verissimo : «Il quarto figlio con Ilary Blasi? Al momento giusto la devo colpire bene...» : Francesco Totti show a Verissimo. L'ex numero 10 della Roma, in occasione dell'uscita della sua biografia Un Capitano, si racconta a Silvia Toffanin a 360 gradi. Il calcio, la famiglia, gli amici. Ma ...

Francesco Totti - in tre momenti il Capitano ha 'rischiato' di lasciare la Roma : Ieri è stato il compleanno di uno dei giocatori più forti e rappresentativi della storia del calcio italiano e mondiale: parliamo ovviamente di Francesco Totti, che in occasione del suo 42esimo compleanno, ha deciso di lanciare la sua autobiografia, scritta dal giornalista di Sky Sport Paolo Condò. Lo stesso giornalista conferma non era intenzione di Totti quella di fare un elenco di vittorie ma il fine di questo autobiografia è ..raccontare il ...

“Tutta la verità!”. Francesco Totti e Flavia Vento : come è andata veramente. La confessione (dopo anni) : Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano. come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all’interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con Flavia Vento: una storia diventata celebre ...

Francesco Totti si commuove parlando di Ilary Blasi - le lacrime dell'ex calciatore a Verissimo [VIDEO] : Francesco Totti ospite a 'Verissimo' parla di sua moglie Ilary Blasi, l'ex calciatore mentre la descrive come la donna della sua vita si commuove La Roma, i figli, il suo addio al calcio e Ilary Blasi ...

Verissimo - Francesco Totti : “L’amore migliora e con i figli migliorerà ancora di più” : Mentre la Roma conquistava in campo il derby contro la Lazio, Francesco Totti si raccontava a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Il Capitano ha raccontato in particolare i primi momenti del suo amore con la moglie Ilary Blasi. La coppia è insieme dal 2001. “Io la vidi in televisione quando facevate le Letterine, – ha raccontato Totti – appena la vidi dissi al mio amico: lei diventerà mia moglie, sono pazzo di lei. Non ...

Francesco Totti a Verissimo con "Un Capitano"/ "Geloso di Ilary Blasi? Si - ma lei lo è più di me" : Francesco Totti racconta a Verissimo tanti aspetti segreti della sua carriera, dai rapporti tesi con Pavel Nedved, Mario Balotelli e Luciano Spalletti. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Francesco Totti – La verità sul caso Flavia Vento e sull’inganno di Corona : “voleva 50mila euro per le foto” : Francesco Totti e quel presunto flirt con Flavia Vento ad un passo dal matrimonio con Ilary Blasi, l’ex calciatore racconta nel suo nuovo libro la verità su ciò che accadde con la soubrette italiana Francesco Totti nel suo libro biografico, scritto dal giornalista Paolo Condò, ha raccontato tanti aneddoti della sua vita da campione. Nel libro dal titolo ‘Un Capitano’ spunta perciò anche il ‘caso Flavia Vento’, ...

Verissimo/ Ospiti 29 settembre - Francesco Totti ammette : "Voglio cinque figli con Ilary Blasi" : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 29 settembre: Francesco Totti, Marco Bocci, Elisabetta Canalis e gigi Marzullo si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:31:00 GMT)

Francesco Totti parla di Flavia Vento e Fabrizio Corona nella sua Biografia. Ecco la verità : Francesco Totti è nelle librerie con la sua autobiografia “Un capitano”, edito da Rizzoli. Nel libro, scritto da Paolo Condò, L'articolo Francesco Totti parla di Flavia Vento e Fabrizio Corona nella sua Biografia. Ecco la verità proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Totti : "Notte d'amore con Flavia Vento? Ecco la verità" : Dopo anni di silenzio arriva finalmente la verità di Francesco Totti su quando sarebbe accaduto con Flavia Vento. I fatti risalgono a poco prima del suo matrimonio con Ilary Blasi, allorquando la soubrette in un'intervista al settimanale Gente raccontò di aver trascorso una notte d’amore con il calciatore della Roma a casa sua.Nell'autobiografia Un capitano, scritta con Paolò Condò, l'ex numero 10 della Roma fornisce la sua ...

A «Verissimo» Francesco Totti - Marco Bocci ed Elisabetta Canalis - : ... l'ex capitano giallorosso ha parlato, per esempio, della pesante eredità che si trova a portare suo figlio Cristian, che gioca nelle giovanili della Roma: «Speravo che facesse un altro sport, tipo ...

Francesco Totti è sopravvalutato : di Nicola Melzani Si sente parlare tantissimo di questo ex giocatore, diventato una icona del calcio e beniamino dei mass media, più ora che nel pieno della sua carriera. Se ne parla dipingendolo con toni trionfalistici del tipo “fuoriclasse assoluto” “il più forte giocatore italiano di sempre” “giocatore straordinario” “una leggenda del calcio”. Ma se si va ad analizzare tutta la sua carriera non si può non notare che tutta questa enfasi nel ...