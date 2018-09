FRANCESCO MONTE Messaggio a Giulia Salemi | ma lei fraintende | mi dispiace che tu

FRANCESCO Monte/ Giulia Salemi : “Non mi guardare così…” - scatta il feeling? (Grande Fratello Vip 3) : Aria di complicità e feeling nella Casa del Grande Fratello Vip. Francesco Monte pare avere notevole complicità con Giulia Salemi, ecco cosa è successo nelle ultime ore.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:33:00 GMT)

GF Vip - FRANCESCO MONTE individua la più bella della casa e si coccola con la Salemi : Francesco Monte dichiara: è Martina la più bella del GF Vip, intanto si avvicina con Giulia Salemi Interessanti dichiarazioni sono state fatte pochi minuti fa da Francesco Monte al GF Vip. I ragazzi e le ragazze, sotto invito diIvan Cattaneo ed Eleonora Giorgi, sono stati chiamati nello specifico ad esprimere le loro preferenze su quelli che, secondo loro, sarebbero il più bello e la più bella del reality. Durante questo gioco, tuttavia, quello ...

È lei! FRANCESCO MONTE la consacra : chi è la più bella del Grande Fratello Vip : Per Silvia Provvedi questi primi giorni al Grande Fratello Vip 3 non sono semplici. Anche perché l’ultima delusione è arrivata da Francesco Monte. Ma a dirla tutta, la ‘Donatella’ è visibilmente provata per la storia d’amore naufragata con Fabrizio Corona. Non vuole parlarne all’interno della casa e quando Eleonora Giorgi insiste, Silvia sbotta. Cosa è successo oggi? L’attrice ha chiesto a Silvia Provvedi il ...

FRANCESCO MONTE dichiara : è Martina la più bella del GF Vip - Silvia sbotta : Grande Fratello Vip: per Francesco Monte è Martina la più bella della Casa, il gioco non piace a Silvia Provvedi Interessanti dichiarazioni sono state fatte pochi minuti fa da Francesco Monte al GF Vip. I ragazzi e le ragazze, sotto invito di Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi, sono stati chiamati nello specifico ad esprimere le […] L'articolo Francesco Monte dichiara: è Martina la più bella del GF Vip, Silvia sbotta proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi interessata a FRANCESCO MONTE : ecco cosa è successo al GF Vip : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte si piacciono? Dolci confessionali Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip hanno avuto l’opportunità di invitare due abitanti della Caverna. Alla fine, i ragazzi hanno scelto di trascorrere alcune ore in compagnia de Le Donatella e di Francesco Monte. Tra un brindisi ed una chiacchiera, c’è […] L'articolo Giulia Salemi interessata a Francesco Monte: ecco cosa è ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi si avvicina a FRANCESCO MONTE | Video : Per una sera agiati e cavernicoli si sono uniti nella casa del Grande Fratello Vip 3 per cenare insieme. È stata l’occasione giusta per Giulia Salemi e Francesco Monte per approfondire la loro conoscenza. I due, infatti, si erano parlati subito dopo la prima puntata del reality show e la Salemi aveva addirittura confessato di aver avuto una cotta in passato per l’ex fidanzato di Cecilia Rodríguez. Le dichiarazioni, però, ...

Silvia Provvedi e FRANCESCO MONTE - flirt concordato al GF Vip? L'indiscrezione : Già nella prima puntata del reality Alfonso Signorini ha fatto notare la forte complicità tra la cantante e l'ex tronista

FRANCESCO MONTE parla di Giulia Salemi : “È una bella ragazza ma…” : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte commenta Giulia Salemi Il Grande Fratello Vip 3 è partito lunedì scorso. A pochi giorni dall’avvio del reality di casa Mediaset le prime simpatie sono iniziate a trapelare. Nei giorni scorsi Giulia Salemi ha ammesso di essersi presa una cotta per Francesco Monte ai tempi di Uomini e Donne e ora tra l’ex tronista e la modella è iniziata una conoscenza amichevole. A innescare il dubbio sulla ...