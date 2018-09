Formula 1 | Giovinazzi e il futuro all' Alfa-Sauber | ' Sono pronto per la F1 | Raikkonen mi

Formula 1 - GP Russia - dalle gomme alle FP1 di Giovinazzi : l'analisi [VIDEO] : Al termine delle FP1 del GP di Russia, Roberto Chinchero , commentatore di Sky Sport F1 , è stato interpellato in merito al comportamento degli pneumatici rispetto a Singapore e all'esibizione di Antonio Giovinazzi , 10°, a bordo dell' Alfa Romeo Sauber . SITUAZIONE gomme ...

Formula1 Sochi Libere1 - Vettel inizia bene; Hamilton 3° - Giovinazzi 10° : Sebastian Vettel e la Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Russia. Il tedesco in 1'34'488 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, 1'34'538, e la Mercedes del ...

Formula 1 - GP Russia. Giovinazzi-Sauber - Ericsson : 'Terzo pilota? Deluso - valuto opzioni' : E' Deluso Marcus Ericsson e nella conferenza piloti del GP di Russia non ha fatto nulla per nasconderlo. Con l'arrivo in Alfa Romeo-Sauber per il Mondiale 2019 - l'italiano affiancherà Raikkonen - il ...

Formula 1 - Giovinazzi all'Alfa Romeo Sauber nel 2019 : L'Alfa Romeo Sauber F.1 Team ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Giovinazzi: dopo sette anni, un italiano torna a tempo pieno nel Mondiale di Formula 1 2019. Per il ventiquattrenne pilota pugliese si profila un'interessante stagione a bordo di un team in forte crescita, che lo vedrà impegnato in pista al fianco di Kimi Räikkönen.Il disegno di Marchionne è completo. Charles Leclerc alla Ferrari e Antonio Giovinazzi alla Sauber, spinto da Alfa ...

Formula1 Test all'Hungaroring - Giovinazzi da record con la rossa : Freccia Giovinazzi. Il pilota italiano, in azione con la Ferrari nella prima giornata di Test sulla pista dell'Hungaroring successiva alla disputa della gara, ha infatti segnato il miglior tempo della ...

