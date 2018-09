Fognini-Tomic | Finale Atp Chengdu 2018 | programma | orario e tv

oasport

: Chengdu Open, Fognini in finale. L'azzurro se la vedrà con l'australiano Tomic | #ANSA - ansacalciosport : Chengdu Open, Fognini in finale. L'azzurro se la vedrà con l'australiano Tomic | #ANSA - ErnyMilan9 : RT @lorenzofares: E comunque, #Fognini ???? vs #Tomic ???? in finale è tanta roba. E scusateci se è un 250 ?? #Chengdu #ATP #tennis - SuperTennisTv : Sarà Fognini vs Tomic la finale #ATP di Chengdu. Con il punteggio di 6-4 6-4 l'australiano ha battuto Sousa divent… -

(Di sabato 29 settembre 2018) Il nostro Fabioha raggiunto ladel torneo ATP 250 di: sul cemento outdoor cinese l’azzurro, numero uno del seeding, attende ora nell’atto conclusivo l’australiano Bernard, bravo a partire addirittura dalle qualificazione e ad arrivare a giocarsi il torneo. Dopo il successo con Matteo Berrettini in doppio a San Pietroburgo il ligure ora vuole aggiungere un altro titolo alla sua bacheca: ladel torneo cinese si terrà domani, non prima delle 10.30 ora italiana, con ladi doppio che inizierà alle ore 8.00. La diretta tv sarà assicurata da SuperTennis, mentre la diretta streaming della sfida sarà visibile su supertennis.tv. Di seguito ilcompleto delladel torneo ATP 250 di: ATP 250singolare maschile Domenica 30 settembre, non prima delle ore 10.30 Fabio(Italia, 1)-Bernard ...