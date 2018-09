Finanziamenti Mercedes 2018 | opinioni | offerte | modalità di richiesta e auto disponibili

correttainformazione

(Di sabato 29 settembre 2018) L’acquisto di un’rappresenta un momento importante per molte persone, soprattutto se si parla di vetture dal costo non proprio modesto come quelle di una delle case più famose ed eleganti di sempre:-Benz. Fortunatamente la casa tedesca ha deciso di proporre tante nuove soluzioni finanziarie per l’acquisto (e non solo) di una nuova vettura cercando di soddisfare al massimo tutte le esigenze della clientela. Come funzionano iFacendo un giro sul sito-Benz scopriamo più nel dettaglio quali e come siano strutturate le proposte finanziarie della casa stellata. Innanzitutto, entrando nella sezione dedicata allefinanziarie, si ha la possibilità, seguendo alcuni semplici passi e rispondendo a poche domande, nella sottosezione denominata Easy Finance, di capire quale sia la soluzione più indicata alle nostre esigenze tra il leasing, il ...