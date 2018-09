Figc | UFFICIALE | due mesi di squalifica a Zamparini

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso Figc respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Salata sanzione dell’Antitrust per la Figc : il comunicato ufficiale : Antitrust: sanzione da 3,3 milioni alla Figc per restrizioni alle qualifiche professionali L’Antitrust ha sanzionato per oltre 3,33 milioni di euro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) per oltre tre milioni di euro, per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Lo annuncia l’autorità in una nota, nella quale si spiega che la violazione è “derivante dalla ...