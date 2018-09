Fiamme nel Livornese | inviato elicottero

Incendi Toscana : Fiamme nelle campagne di Rosignano - nel Livornese : Un Incendio è divamapto a Rosignano Marittimo (Livorno), nella zona di via dei Lavoratori. Sospinte da un forte vento, le fiamme hanno interessato campi di sterpaglie, per poi estendersi a una zona boscata coperta da macchia mediterranea. La sala opertaiva della protezione civile regionale – fa sapere la Regione Toscana – ha inviato un elicottero e un direttore delle operazioni per coordinare gli interventi di spegnimento, cui ...

Casa in Fiamme - uomo resta bloccato e muore carbonizzato nel Cagliaritano : Tragedia in piena notte a Uta: un 56enne bloccato da fiamme e fumo non è riuscito a salvarsi. Lo hanno trovato già morto nella sua Casa, carbonizzato.Continua a leggere

Bimbo di 12 anni si lancia nelle Fiamme per aiutare i fratelli : loro erano già scappati - lui muore : Quando le fiamme, per motivi ancora da accertare, hanno avvolto la sua casa di Milwuakee , ci sono stati momenti di panico e tensione, ma alla fine tutti i presenti, sette adulti e quattro bambini, sembravano essersi messi in salvo. Purtroppo Adrian non lo sapeva...Continua a leggere

Riprende incendio nel pisano - Fiamme alte : ANSA, - PISA, 27 SET - L'incendio del Monte Serra nel pisano non è ancora spento anzi nella zona di Lugnano, nel comune di Vicopisano c'è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le ...

Incendio nel Pisano - Fiamme domate a Calci ma emergenza a Vicopisano : È stata un'altra lunga notte e una lunga giornata per tutti gli operatori impegnati nello spegnimento degli incendi che dalla serata di lunedì 24 settembre sono divampati nell'entroterra Pisano: prima ...

Nel pisano - Fiamme solo su crinale monte : ANSA, - PISA, 26 SET - Il maxi rogo che ha devastato il monte Serra è quasi interamente sotto controllo o estinto. Resta attivo solo un fronte di fuoco sul crinale verso Vicopisano. Lo rendono noto i ...

Incendio nel Pisano : Fiamme quasi spente a Calci - incendi a Vicopisano e Buti : Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, che anche mercoledì ha seguito l'evoluzione dell'incendio che divampa da due giorni sui monti pisani , informa che sul versante di Calci e San Giuliano le ...

Fiamme alte nella zona su di Catanzaro - bruciati arbusti e macchia mediterranea : Incendio arbusti e macchia mediterranea in via Trapani nella zona Sud di Catanzaro. L'incendio ha interessato parte di terreno incolto alle spalle di alcune attività commerciali di viale Magna Graecia.

Incendi nel Pisano - Fiamme ancora alte su Serra e ad Avane - : Il vento continua ad ostacolare le operazioni di spegnimento dei due roghi che sono divampati tra il 24 e il 25 settembre e che hanno già distrutto centinaia di ettari di bosco. Da questa mattina, in ...

Incendi nel Pisano - Fiamme ancora alte : ANSA, - PISA, 26 set - Sono ancora attivi e alimentati dal vento due Incendi del Pisano. Il rogo che si è sviluppato sul monte Serra sta avanzando, anche se più lentamente rispetto a ieri, e si sta ...

Inferno di fuoco nel Pisano - Fiamme in Val di Serchio : allontanata una famiglia : E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Monti Pisani, in mezzo alla Toscana, dove il vasto incendio è alimentato da vento forte e costante e ha ...

Ultim'ora : nuovo violento incendio nel pisano - in Fiamme la zona di Avane : Non c'è pace per il pisano, alle prese con gravissimi incendi divampati sul Monte Serra da ormai 24 ore. Un nuovo fronte si è generato poco fa nei pressi di Avane, frazione di Vecchiano. L'area...

Incendio nel Pisano - evacuata un’altra frazione di Vicopisano : rogo non ancora domato - le Fiamme si stanno spostando : Il fronte dell’Incendio sui monti Pisani, dove la situazione è leggermente migliorata, ha comunque costretto la protezione civile a decidere, per precauzione, l’evacuazione della frazione di Noce, nel comune di VicoPisano. I circa 300 abitanti erano stati preallertati gia’ stamani. Dopo il rientro nelle loro abitazioni di circa 300 persone, fatte allontanare dalle case nella notte e nelle prime ore di stamani, il numero degli ...

Incendio nel pisano : i soccorritori lottano per spegnere le Fiamme : Circa 600 ettari di area boschiva danneggiati e almeno 500 sfollati. È questo per ora il bilancio del vasto Incendio che sta divampando sul monte Serra in provincia di Pisa . Il rogo è divampato ...