Festa dei nonni in 400 piazze con Unicef

Notte dei ricercatori : stasera Siena in Festa con lo Stato Sociale : La band bolognese concluderà il suo tour "Una vita in vacanza" con la tappa senese, come momento finale di una giornata fittissima di eventi dedicati alla scienza e alla cultura: le strade della ...

Giulio Sapelli : 'Preoccupato da maniFestazioni di piazza dei M5s' : E' stato per qualche settimana tra i potenziali candidati premier del Movimento 5 Stelle. Giulio Sapelli, economista, non poteva non essere 'della partita' ieri sera a piazza Pulita su La7 , dove si ...

Ostuni. Dal 27 al 30 settembre prende il via la XIV edizione della Festa dei Lettori dei Presìdi del Libro : AttraversaMenti significa anche prestare attenzione alla salute con l'aiuto di medici esperti, e alla scienza, protagonista della nuova edizione del Libroscopio, la settimana della cultura ...

Festa dei nonni in 4ª Circoscrizione : Dalle 8.45 alle 11.40, sette scuole, divise in due turni, prenderanno parte a spettacoli, con il teatro comico "Mic Circ Fratilor" della cooperativa Il Telaio, e a momenti di intrattenimento ...

Mangiacinema : a Salsomaggiore la Festa dei film e della buona cucina : Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018La scena di Miseria e Nobiltà in cui Totò mangia gli spaghetti con le mani, quella di un Americano a Roma in cui Alberto Sordi rinuncia al suo toast sempre per gli spaghetti, la mitica frittata di Fantozzi: gli esempi di scene culto del cinema (e di interi film) legate al cibo sono infinite, e da qui parte Mangiacinema, il ...

Venditti - Festa all'Arena di Verona per i 40 anni dall'album 'Sotto il segno dei pesci' : Tutto è cominciato 40 anni fa, quando uscì l'album 'Sotto il segno dei pesci', il disco che consacrò Antonello Venditti. Da allora il cantautore romano non ha mai smesso di scrivere musica e anche all'...

GE : 300 persone maniFestano a favore della lingua dei segni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Chieti - interventi alla Villa Comunale in vista dell'importante maniFestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

La Festa dei Folli anima Giullarte ad Atripalda sabato 22. : ... la street percussion band Moruga Drum , la fanfara Riso Patate e Moules , LineAdAria con le danze verticali, il funambolo Filippo Franco , Dora con i suoi spettacoli di giocoleria e fuoco, Okotek , ...

Festa di San Pio da Pietrelcina : il capo dipartimento alle celebrazioni per il patrono dei volontari di protezione civile : Il capo dipartimento, Angelo Borrelli, parteciperà domenica 23 settembre, alla cerimonia di benedizione dei mezzi della protezione civile presieduta da S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare, che si svolgerà a Piazza Navona, a Roma, alla presenza di 200 volontari delle Associazioni nazionali e regionali, oltre ai rappresentanti del dipartimento e ai fedeli devoti al Santo. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate a ...

'Festa in PACE' - due giornate di incontri - conoscenza e approfondimento sulla cultura dei diritti - della pace e dell'accoglienza : ... proponendo una due giorni di dibattiti, incontri, musica, letture, danze e spettacoli come forme di interscambio tra cittadini e cittadine per ricostruire legami sociali forti all'interno della ...

Il Messaggero compie 140 anni Festa a Cinecittà con Mattarella Cusenza : «È la casa dei romani» Nuova veste per il sito : : Presenti la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e i ministri della Pa, Giulia ...

Festa dei nonni : mandateci la foto con gli auguri! : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Festa dei nonni: mandateci la ...

Emorragia cerebrale - come si maniFesta l’ictus che ha colpito Lele dei Negramaro : Lunedì 17 settembre Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro è stato colpito da Emorragia cerebrale mentre era nella piscina della sua casa in Salento in compagnia della moglie Clio Evans che sta per dargli un figlio: la notizia del ricovero d’urgenza in ospedale ha sconvolto tutti. Il chitarrista è in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. I medici hanno evidenziato che i parametri vitali del musicista sono “buoni” e ...