Fermato quinto uomo romeno ​per la rapina in villa a Lanciano

(Di sabato 29 settembre 2018) Unè stato arrestato per lanelladei Martelli a. Anche lui di nazionalità romena è statoda polizia e carabinieri mentre si dava alla fuga nelle campagne. Come riporta il portale "Zona locale", ildel feroce gruppo che ha picchiato e torturato la coppia potrebbe essere il basista. A quanto pare, proprio nelle campagne tra i campi di Sant'Onofrio, l'è stato braccato dalle forze dell'ordine che hanno potuto monitorare i suoi spostamenti anche grazie all'intervento di un elicottero. Tra le ipotesi c'è anche quella che ilpossa essere anche il regista della.La banda sarebbe stata composta da almeno sei persone. Un'altra persona dunque in questo momento saerebbe ricercata. La caccia all'è durata per tutto il pomeriggio e le forze dell'ordine durante il blitz hanno chiesto ai residenti della zona di non ...