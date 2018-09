Fedez e Chiara Ferragni La gaffe del rapper e la risposta epica della moglie | “Sei

Chiara Ferragni gara di ballo in ascensore con Fedez : Una gara di ballo in ascensore fra Fedez e Chiara Ferragni si conclude con un twerking della fashion blogger. Dopo essere stata a Parigi per le sfilate, la Ferragni è tornata a Milano. Una cena daCarlo Cracco, documentata dalle stories sull’account “Instagram” del rapper e i due di ritorno a casa hanno deciso di improvvisare una gara da ballo in ascensore per condividerla sui social. Tutto inizia con Fedez che chiede alla Ferragni di esibirsi in ...

Barbara D'Urso - gaffe sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez : Teresanna Pugliese si è sposata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto sì al neomarito Giovanni Gentile e in collegamento in diretta a Pomeriggio 5 ha svelato i retroscena...

Fedez rimuove un video con Chiara. Poi lei lo gela : "Sei uno sfigato" : Non è facile essere una delle coppie più famose d'Italia. Non è facile essere Chiara Ferragni e Fedez , ovvero i Ferragnez . Si è sempre incollati al telefono, a fare storie che possano piacere e ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Gara di ballo in ascensore a colpi di twerking : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Gara di ballo in ascensore dopo la cena a colpi di twerking e la gaffe di Barbara D'Urso sul matrimonio dei Ferragnez a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 07:21:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Foto : capezzolo galeotto con Emily Ratajkowski - e il web lancia un sospetto... : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto: l'influencer esce di seno a Parigi accanto ad Emily Ratajkowski mentre il rapper, a Milano, fa il papà a tempo pieno e si diverte con gli amici.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Chiara Ferragni accanto a Emily Ratajkowski : la moglie di Fedez fa vedere un capezzolo per la gioia dei fan [FOTO] : 1/21 Instagram ...

Fedez e la foto con Gigi Hadid - Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video : Chiara Ferragni e la gaffe sulla foto di Fedez e Gigi Hadid. I Ferragnez hanno partecipato alla festa di Donatella Versace, in occasione della Milano Fashion Week. Tra gli ospiti anche la modella...

Fedez e Chiara Ferragni/ Il rapper "pazzo" di Gigi Hadid : Chiara Ferragni gelosa? "La foto..." : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:45:00 GMT)