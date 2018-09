Facebook | Wylie | “Violazioni? Cambiare password non è la soluzione”

meteoweb.eu

(Di sabato 29 settembre 2018) “Il problema non è la. Il problema è il sistema”. L’attacco a, la violazione di 50 milioni di account ammessa ieri da Menlo Park, non stupisce Christopher, che il social network lo conosce bene, perché utilizzandone i dati ha costruito la piattaforma con la quale Cambridge Analytica ha influenzato le ultime presidenziali americane. Fino a che non ha detto ”basta” ed è diventato uno dei più importanti whistleblower della storia, insieme ad Edward Snowden e Chelsea Manning. Parlando dal palco del Wired Next Fest in corso a Firenzeha aggiunto: “Il problema è il modo in cuipresenta i dati e li rende accessibili”. Cosa che ha permesso che fossero utilizzati a fine di propaganda. Eppure, il paradosso, è che tutto era iniziato per finalità di sicurezza. “All’inizio il mio ruolo era quello di ...