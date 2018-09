F1 – Terminate le FP3 a Sochi | Hamilton e Bottas imprendibili | la Ferrari resta

MotoGp - Terminate le Fp3 al Red Bull Ring : Marquez è il più veloce - Valentino Rossi e Lorenzo fuori dalla top ten [TEMPI] : Le terze prove libere al Red Bull Ring hanno messo in mostra la velocità di Marc Marquez, è lui il pilota più veloce di queste Fp3 Un circuito metà asciutto e metà bagnato ha condizionato le Fp3 del Gp d’Austria. In questo sabato mattina i piloti sono scesi in pista al Red Bull Ring trovandosi di fronte ad uno scenario difficile da affrontare in chiave gomme. Dopo i tempi combinati di ieri, in cui a prevalere era stato Andrea ...