F1 | la Toro Rosso torna al passato e riabbraccia Daniil Kvyat per la stagione 2019

Formula 1 - Daniil Kvyat torna alla Scuderia Toro Rosso : Non poteva esserci occasione migliore del Gran Premio di Russia per ufficializzare il ritorno di Daniil Kvyat in Formula 1: l'attuale development driver della Ferrari tornerà a correre il prossimo anno con un sedile da titolare alla Scuderia Toro Rosso, team con il quale aveva debuttato nel 2014 e con il quale ha poi corso dal GP di Spagna 2016 al GP degli Stati Uniti 2017.Una storia tormentata. Kvyat ha sempre dimostrato di essere veloce e di ...

Russia : i piloti Toro Rosso alla vigilia del weekend di Sochi : Ci apprestiamo a vivere il 16° round della stagione di F1: il GP di Russia. Precedentemente conosciuto come Sochi Olympic Park Circuit, quello che adesso è stato rinominato Sochi Autodrom è uno degli ultimi arrivati in calendario. Come suggerisce il nome, la pista si estende attraverso il parco olimpico, lungo strade costruite in vista delle […] L'articolo Russia: i piloti Toro Rosso alla vigilia del weekend di Sochi sembra essere il ...

F1 - Daniil Kvyat pronto a tornare alla Toro Rosso : il merito è del suo agente… Nicolas Todt : Oltre a Charles Leclerc, Nicolas Todt ha da qualche tempo iniziato a seguire anche Daniil Kvyat, pronto a tornare in Formula 1 con la Toro Rosso Manca ancora l’ufficialità, ma Daniil Kvyat sarà un prossimo pilota della Toro Rosso. In occasione del Gp di Sochi dovrebbero arrivare gli annunci, ma la trattativa è già bella e conclusa, con le firme già apposte sui contratti. FRANCOIS FLAMAND A curare l’operazione, secondo quanto ...

F1 - la Toro Rosso fa la spesa in casa Ferrari : c’è la firma di un pilota del Cavallino : Il prossimo pilota della Toro Rosso sarà Daniil Kvyat, che ha già firmato il proprio contratto con il team di Faenza durante il week-end di Monza La Toro Rosso è pronta ad ufficializzare uno dei due piloti che comporrà la line-up del 2019. Si tratta di Daniil Kvyat, che lascerà il ruolo di driver di sviluppo Ferrari per tornare dunque al team di Faenza, che gli ha permesso di esordire in Formula 1 nel 2014. LaPresse/Photo4 I giochi pare ...

I piloti Toro Rosso pronti per il debutto a Singapore : E’ di nuovo il momento di scendere in pista, ma per i piloti della Scuderia Toro Rosso Pierre Gasly e Brendon Hartley sarà una gara speciale, visto che per entrambi sarà il primo GP di Singapore. Ecco le loro dichiarazioni alla vigilia del 15° appuntamento del Mondiale 2018. Pierre Gasly (#10): “La mia unica esperienza […] L'articolo I piloti Toro Rosso pronti per il debutto a Singapore sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - Mick Schumacher alla Toro Rosso? Helmut Marko esce allo scoperto : “ecco tutta la verità” : Il dirigente della Red Bull ha sottolineato come non ci siano mai stati contatti con il giovane tedesco, protagonista nello scorso week-end di FIA F3 Mick Schumacher non guiderà la Toro Rosso nella prossima stagione, è subito svanito il sogno di vedere nel 2019 il figlio di Michael sulla monoposto della scuderia di Faenza. Action Press Le tre vittorie ottenute al Nurburgring lo scorso week-end avevano alimentato le voci di un possibile ...

F1 - pazza idea della Toro Rosso : per la prossima stagione si pensa a… Mick Schumacher : Il giovane pilota tedesco acquisirà con ogni probabilità la superlicenza per guidare una monoposto di F1 al termine di questa stagione, per questo motivo la Toro Rosso ha pensato a lui come spalla di Kvyat Le tre vittorie consecutive ottenute al Nurburgring nell’ultima tappa di FIA F3 hanno acceso i riflettori su Mick Schumacher, portatosi adesso a meno tre punti dal leader della classifica Dan Ticktum. Photo4/LaPresse Sono sei i ...

Buemi in pole per un ritorno in Toro Rosso? : Sebastien Buemi sembra destinato a tornare in F1 il prossimo anno. Il 29enne svizzero ha disputato oltre 50 gare per la Toro Rosso fino al 2011, diventando poi un top driver nelle sports cars (ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018 con Fernando Alonso e Kazuki Nakajima sulla Toyota Hybrid) e in Formula […] L'articolo Buemi in pole per un ritorno in Toro Rosso? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

F1 - Horner : «Ocon? Non verrà alla Toro Rosso» : ROMA - Christian Horner esclude la possibilità di arrivare a Esteban Ocon per la Toro Rosso in vista della prossima stagione. Almeno per il momento. Il team Manager della Red Bull allontana il giovane ...

F1 - Zak Brown ‘consiglia’ la Toro Rosso : “secondo me dovrebbero ingaggiare Stoffel Vandoorne” : Il CEO della McLaren ha lanciato segnali alla Toro Rosso, consigliando l’ingaggio di Stoffel Vandoorne La McLaren ha definito la line-up per la prossima stagione, ingaggiando Carlos Sainz Jr. e Lando Norris al posto di Alonso e Vandoorne. Photo4 / LaPresse Una bocciatura vera e propria per il pilota belga, a cui il CEO Brown ha intenzione di trovare una sistemazione. Una soluzione potrebbe essere la Toro Rosso, ancora alla ricerca di ...

F1 - la Toro Rosso a caccia del sostituto di Gasly : occhi puntati in casa Ferrari : Il team di Faenza starebbe lavorando al ritorno di Daniil Kvyat, sotto contratto con la Ferrari dall’inizio di questa stagione Comincia a delinearsi piano piano la griglia della prossima stagione di Formula 1, piano piano tutti i team stanno ufficializzando la propria line-up con la McLaren ultima della lista. LaPresse/Photo4 Proprio oggi infatti il team di Woking ha annunciato la promozione di Lando Norris, che affiancherà Carlos ...

F1 – A Spa il vertice per ‘assoldare’ il nuovo pilota della Toro Rosso : il nome caldo di Horner ed Arrivabene : La Toro Rosso è alla ricerca di piloti, dopo il rifiuto di Jean-Éric Vergne si pensa al pilota russo Daniil Kvyat Maurizio Arrivabene, Helmut Marko e Christian Horner si sono riuniti a Spa (dove lo scorso weekend si è tenuto il Gp del Belgio) per parlare della situazione piloti in casa Toro Rosso. Dopo il passaggio di Gasly alla Red Bull, si rende necessaria la ricerca di due campioni pronti a sedersi sul sedile della scuderia di Faenza. ...

Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso : Dall’Eau Rouge alla Parabolica in soli sette giorni: dal Belgio il Circus si è catapultato a Monza per correre sul tempio italiano della velocità, dove andrà in scena il GP d’Italia. Il più atteso degli ultimi anni, probabilmente, con la Ferrari e Sebastian Vettel chiamati dalla marea rossa che come al solito invaderà l’Autodromo a […] L'articolo Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso sembra essere il primo su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...