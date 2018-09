F1 | Haas conferma la squadra | Magnussen e Grosjean nel 2019

F1 - Haas conferma Magnussen e Grosjean per il 2019 : La Haas ha confermato per il 2019 Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Una decisione scontata considerato che il team nordamericano, pur nell'orbita della Ferrari, ha sempre rivendicato la propria ...

F1 - ufficializzata la line-up del 2019 del Team Haas : la scuderia americana conferma Grosjean e Magnussen : La scuderia statunitense ha ufficializzato la conferma di Grosjean e Magnussen per la prossima stagione Romain Grosjan e Kevin Magnussen saranno i piloti ufficiali della Haas anche per il 2019, ad annunciarlo è la stessa scuderia americana con un comunicato apparso sul proprio sito. LaPresse/Photo4 “Fin dall’inizio della nostra avventura in Formula 1 abbiamo sempre puntato su piloti esperti per accelerare lo sviluppo della ...

Formula 1 - La Haas conferma Grosjean e Magnussen : Nel venerdì di prove libere del Gran Premio di Russia, la Haas ha annunciato che Romain Grosjean e Kevin Magnussen guideranno ancora per il team americano nel 2019.Una scelta semplice. Grosjean è arrivato alla Haas nel 2016, anno del debutto del team americano che usa telaio Dallara e motore Ferrari. Magnussen è arrivato l'anno successivo a completare una formazione di piloti esperta e veloce. "Fin dall'inizio avevamo deciso di avere piloti ...

F1 - Haas conferma Magnussen e Grosjean per il 2019 : Si va delineando la line up completa della prossima stagione, si attendono notizie da Williams, Force India e Toro Rosso

Formula 1 - Haas : confermati Grosjean e Magnussen per il Mondiale 2019 : La Haas conferma i piloti Grosjan e Magnussen per la stagione 2019: la notizia ora è ufficiale. Il francese ha guidato con Haas sin dal debutto del team in F1 mentre Magnussen è entrato a far parte ...