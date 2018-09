F1 | Gp Russia | Hamilton avanti nelle ultime libere | Vettel terzo

F1 Russia - Hamilton-Bottas dominano le Libere 3 : Le Ferrari di Vettel e Raikkonen inseguono con oltre sei decimi di ritardo: qualifica in salita per le Rosse

F1 - GP Russia 2018 : prove libere 3. Hamilton e Bottas fanno il vuoto - Vettel e Raikkonen costretti ad inseguire : Lewis Hamilton (Mercedes) domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno e mette in chiaro che non ha la minima intenzione di rallentare e vuole, quindi, chiudere i conti a livello di titolo iridato nel più breve tempo possibile. L’inglese piazza uno strepitoso 1:33.067, mettendo in mostra una W09 quasi perfetta, attaccata al terreno e performante come non la si vedeva da tempo. Lo strapotere ...

F1 - GP Russia 2018 : Hamilton e Mercedes favoriti per la pole - Ferrari allarme “Rosso”? Serve la reazione : Tempo di qualifiche, tempo di time-attack del GP di Russia 2018, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014, le monoposto sono pronte ad esibirsi nell’ora che deciderà la griglia di partenza della corsa domenicale. Il ruolo di favorita spetta alla Mercedes. L’asfalto russo è stato ...

Formula 1 - GP Russia : Hamilton dopo le libere : 'Siamo pronti per una battaglia serrata' : Leader del Mondiale con 40 punti di vantaggio su Vettel a sei gare dal termine, Hamilton non vuole accontentarsi e punta a invertire la tendenza a Sochi, dove storicamente è sempre rimasto in ombra. "...

Lewis Hamilton - GP Russia 2018 : “Gran lavoro per capire il bilanciamento della vettura” : Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il britannico, come riporta formulapassion.it, ha dichiarato: “Sochi è stato uno dei ...

Formula 1 - GP Russia. Wolff spiega Hamilton : 'Cerca sempre la perfezione - funziona tutto nella sua vita' : Lewis Hamilton e la ricerca della perfezione. A confermarlo è stato Toto Wolff , boss della Mercedes, nella conferenza stampa dei team principal a Sochi : "A Singapore è stata una delle migliori gare ...

F1 - GP Russia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton e la Mercedes impressionano - Vettel quinto davanti a Raikkonen : Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il finlandese si è sempre trovato bene sul tracciato di Sochi e lo ha ribadito anche oggi, ...

LIVE F1 - GP Russia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca conferme - eterna sfida con Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. A Sochi i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato. Si torna in pista dopo la FP1 della mattinata dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo precedendo l’inatteso Max Verstappen e Lewis Hamilton: il confronto tra il tedesco ...