F1 | GP Russia 2018 | Hamilton e Mercedes favoriti per la pole | Ferrari allarme “Rosso”?

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Russia 2018 - lotta per la pole position (Sochi) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Russia 2018 Sochi, la lotta per la pole position si annuncia fondamentale sul circuito nel Villaggio Olimpico, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:00:00 GMT)

F1 oggi - GP Russia 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv : Dopo le prime tre ore di prove libere di ieri, è tempo di qualifiche per il Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton vanno a caccia del pole position per scattare davanti a tutti domani in gara. La giornata sulle sponde del Mar Nero prenderà il via, come sempre, con la terza sessione di prove libere alle ore 11.00, mentre le qualifiche saranno al via alle ore 14.00 e saranno, ancora una ...

F1 Russia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8 : Bene la Ferrari di Sebastian Vettel al mattino (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8), meglio la Mercedes di Lewis Hamilton al pomeriggio, quando il leader del mondiale di F1 ha provato l'assetto da qualifica. Sul circuito russo di Sochi i team protagonisti della stagione si sono spartiti le prime due sessioni delle libere, con il tedesco che ha chiuso il suo giro più veloce in 1'34«488, precedendo di 50 millesimi Max ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY qualifiche e FP3 live : pole position e tempi (Gp Russia 2018 Sochi) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Russia 2018 Sochi: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito cittadino (oggi sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 01:45:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere - Vettel : "Necessario migliorare"(Gp Russia 2018) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2018 Sochi live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 28 settembre)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Russia 2018 : “Gran lavoro per capire il bilanciamento della vettura” : Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il britannico, come riporta formulapassion.it, ha dichiarato: “Sochi è stato uno dei ...

F1 - analisi prove libere GP Russia 2018 : Mercedes verso la doppietta - Red Bull vicine ma “lontane” - Ferrari che si nascondono? : Sebastian Vettel nutre ancora sogni di titolo iridato e di rimonta, ma il venerdì del Gran Premio di Russia non può certo aver corroborato la sua fiducia, anzi. Non tanto per quanto riguarda le due sessioni di prove libere, quanto pensando al gap accusato nei confronti dei rivali, non solo dalla Mercedes, ma anche dalla Red Bull. Davanti a tutti, ancora una volta, Lewis Hamilton e la Mercedes. Sì, dato che, dopo tempo immemore, anche Valtteri ...

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Domani vogliamo la prima fila. Oggi tanta fatica ma lavoreremo stanotte” : Sebastian Vettel ha faticato nelle prove libere 2 del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non ha brillato nemmeno sul passo gara, stentando sia con le gomme hypersoft che con quelle ultrasoft mentre non ha provato le soft a differenza di quanto fatto dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da Lewis Hamilton. Il tedesco, però, è parso davvero molto sorridente ai microfoni di Sky e ha parlato anche in lingua ...

F1 - GP Russia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton e la Mercedes impressionano - Vettel quinto davanti a Raikkonen : Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi. Il finlandese si è sempre trovato bene sul tracciato di Sochi e lo ha ribadito anche oggi, ...

F1 Gp di Russia 2018 - prove libere 2 in diretta : Nella prima sessione di prove libere sul circuito di Sochi è stata la Ferrari di Vettel la più veloce

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere : Hamilton avanti con 1.33.458 (Gp Russia 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2018 Sochi live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 28 settembre)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:38:00 GMT)

F1 - GP Russia 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : domani, 29 settembre, ci saranno le qualifiche del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Sochi ci attende un time-attack palpitante in cui Ferrari e Mercedes si contenderanno la pole. Sebastian Vettel ha la necessità di partire il più avanti possibile per centrare la vittoria ed aprire un campionato che sembra essere in favore di Lewis Hamilton. Il sabato del Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come ...

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere : Vettel gira in 1.35.382 con le ultrasoft (Gp Russia 2018) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Russia 2018 Sochi live: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 28 settembre)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:09:00 GMT)