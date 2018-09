F1 - Ferrari | Raikkonen | ' Buon feeling con la monoposto | ma non è bastato'

F1 Ferrari - Raikkonen : «Periodo così - ma la macchina non da problemi» : SOCHI - Kimi Raikkonen chiude in quarta posizione le qualifiche del Gp di Russia, a otto decimi e mezzo dalla pole di Bottas e a tre decimi dal compagno di squadra Vettel. ' Non ci sono problemi con ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Nessun problema - periodo così» : SOCHI - Quarto tempo in qualifica per Kimi Raikkonen, che ha chiuso a otto decimi e mezzo dalla pole di Bottas e a tre decimi dal compagno di squadra Vettel. ' Non ci sono problemi con la macchina. E' ...

F1 - Vettel e Raikkonen criptici dopo le prove libere a Sochi : in casa Ferrari nascondono qualcosa : Buone sensazioni per i due piloti della Ferrari dopo le prime due sessioni di prove libere a Sochi, Vettel più loquace di Raikkonen Non proprio un pomeriggio da ricordare per la Ferrari quello trascorso a Sochi, Vettel e Raikkonen hanno chiuso la seconda sessione di prove libere al quinto e sesto posto, lontanissimi dalle due Mercedes di Hamilton e Bottas. photo4/Lapresse Nonostante il gap incassato nelle FP2, il tedesco non è apparso ...

F1 - Vettel e Raikkonen criptici dopo le prove libere : in casa Ferrari nascondono qualcosa : Buone sensazioni per i due piloti della Ferrari dopo le prime due sessioni di prove libere a Sochi, Vettel più loquace di Raikkonen Non proprio un pomeriggio da ricordare per la Ferrari quello trascorso a Sochi, Vettel e Raikkonen hanno chiuso la seconda sessione di prove libere al quinto e sesto posto, lontanissimi dalle due Mercedes di Hamilton e Bottas. photo4/Lapresse Nonostante il gap incassato nelle FP2, il tedesco non è apparso ...

Formula 1 - Ferrari - Vettel saluta e omaggia Raikkonen : 'Il miglior compagno di team' : Il titolo iridato sta diventando una montagna sempre più difficile da scalare per Sebastian Vettel, attualmente distante 40 lunghezze dal leader della classifica piloti, Lewis Hamilton. In vista del Gran Premio di Russia, durante il quale avra' probabilmente l'ultima chance per tentare l'attacco al rivale della Mercedes, nella speranza di ricominciare a risucchiargli punti pesanti, il fuoriclasse tedesco ha rilasciato un'intervista ad Autosport, ...

F1 – Hackerato il profilo Instagram di Minttu Raikkonen : l’appello del pilota Ferrari ai follower della moglie [FOTO] : Nelle ultime ore, il profilo Instagram di Minttu Raikkonen, moglie di Kimi, è stato Hackerato: il pilota Ferrari lo comunica ai follower della moglie tramite le proprie storie Brutte notizie per i follower di Minttu Raikkonen, moglie di Kimi Raikkonen, pilota finlandese all’ultima stagione sulla monoposto Ferrari. Il profilo Instagram della splendida compagna del Ferrarista è stato Hackerato nelle ultime ore e la donna non sembra ...

F1 - Eddie Jordan smaschera la Ferrari : “Leclerc al posto di Raikkonen? Secondo me c’è dietro qualcosa…” : L’ex pilota ha espresso il proprio punto di vista sulla scelta della Ferrari di sostituire Raikkonen con Leclerc La notizia ormai è acquisita, Charles Leclerc sarà il nuovo pilota della Ferrari a partire dalla prossima stagione. A fargli posto sarà Raikkonen, che trascorrerà i prossimi due anni alla guida dell’Alfa-Sauber, tornando dunque nel team che lo ha lanciato nel circus. LaPresse/Photo4 Una decisione alquanto strana ...

GP di Singapore - dopo il primo pit stop Hamilton precede Verstappen e la Ferrari di Vettel. Raikkonen è 5° : 53° giro - Verstappen prova ad avvicinarsi ad Hamilton, ma il campione del mondo britannico risponde e in un solo giro gli rifila un secondo e mezzo. 49° giro - IL primo della gara degli...

GP di Singapore - dopo il primo pit stop Hamilton precede Verstappen e la Ferrari di Vettel. Raikkonen è 5° : 18° giro - Si ferma Verstappen, anche lui monta le gialle soft come Hamilton e riesce a rientrare davanti al quattro volte campione del mondo tedesco riprendendosi la seconda posizione. Quando Max ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Il quattro volte Campione del Mondo ha prontamente riscattato l'errore commesso ieri durante la FP2 quando era andato a sbattere a metà sessione danneggiando la propria vettura: oggi la monoposto era ...

F1 - GP Singapore 2018 : le Ferrari volano nelle prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Raikkonen e Hamilton inseguono : Risposta indemoniata delle Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le Rosse tirano fuori la grinta nel turno del mattino che precede le qualifiche in programma alle ore 15.00 e fanno capire di poter davvero fare la differenza quando si assegnerà la pole position. Doppietta del Cavallino Rampante con Sebastian Vettel davanti a tutti: il tedesco ha stampato un notevole 1:38.054 su gomma hypersoft, volando tra ...

Ferrari a due velocità nelle prove libere a Singapore : Raikkonen 1° - Vettel sbatte : Il programma, dirette su Sky sport F1,: sabato 15 ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche; domenica 16 ore 14,10 prove libere.

F1 Singapore - Libere 2 : Ferrari prima con Raikkonen - Vettel 9° : Singapore - Nelle Libere 2 a sorridere è Kimi Raikkonen che realizza il miglior tempo con 1'38"699. Delusione per Sebastian Vettel che si è dovuto fermare dopo 45 minuti a causa di un impatto con un ...

F1 : Ferrari Raikkonen comanda libere2 : ANSA, - ROMA, 14 SET - E' la Ferrari di Kimi Raikkonen la più veloce nelle seconde libere del Gran Premio di Singapore. Il pilota finlandese ha fermato il tempo sull'1'38''699 precedendo d'un soffio ...