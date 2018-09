F1 – Con Ricciardo si ride sempre | Daniel il ‘disturbatore’ | l’intervista di Perez è

F1 - Ricciardo resta ‘imbottigliato’ a Singapore : “ho provato a giocare Con Raikkonen ma…” : Il pilota della Red Bull ha commentato la sua prestazione di Singapore, svelando anche un retroscena sul duello con Raikkonen Una gara senza sorpassi, iniziata al sesto posto e conclusa nella stessa posizione di partenza. Non proprio un Gran Premio da ricordare per Daniel Ricciardo, costretto a rimanere alle spalle di Raikkonen nonostante un ritmo migliore rispetto a quello della Ferrari. Photo4/LaPresse “Mi sarebbe piaciuto aver ...

F1 - GP Singapore – Ricciardo perde un seCondo e il sorriso dopo il Q3 : “non so spiegarmi il perchè. Situazione complicata” : Daniel Ricciardo deluso dopo il risultato ottenuto nelle qualifiche del GP di Singapore: l’australiano chiude sesto, una posizione che lo costringerà a dover rincorre i piloti di testa Tanta delusione sul volto di Daniel Ricciardo che fa fatica a sorridere dopo il 6° posto ottenuto nelle qualifiche dl GP di Singapore. L’australiano era partito bene, ma durante il Q3 qualcosa è andato storto. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota ...

F1 - GP Singapore 2018 : doppietta Red Bull nella FP1 - Con Ricciardo davanti a Verstappen - ma Vettel è in scia : Daniel Ricciardo (Red Bull) esce da un lungo periodo opaco e fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. L’australiano è sceso fino ad un ottimo 1:39.711 (con gomma HyperSoft), precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen e di 286 Sebastian Vettel (Ferrari) a parità di mescola. Il tedesco, comunque, non ha chiuso un ulteriore tentativo che lo avrebbe ...

F1 - Ricciardo non si pente di aver scelto la Renault : “Red Bull più veloce - ma so a cosa vado inContro” : Il pilota australiano è tornato a parlare della decisione di lasciare la Red Bull per la Renault, sottolineando di non essersene pentito Sono sette le gare che rimangono da qui alla fine della stagione, le ultime per Daniel Ricciardo alla guida della Red Bull. Nel 2019 infatti l’australiano correrà per la Renault, sposando un progetto a lungo termine che prevede una costante crescita della scuderia francese nei prossimi ...

Formula 1 - Red Bull : 'Avevamo un accordo Con Ricciardo. Alonso? Mai parlato Con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

F1 - Helmut Marko polemico sull’addio di Ricciardo : “pensavamo di avere un accordo Con Daniel” : Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull, il commento di Helmut Marko sull’accordo saltato tra il team inglese ed il pilota australiano Dopo 26 giorni di vacanza il campionato mondiale di Formula Uno torna in pista per il Gp del Belgio con tante novità. Daniel Ricciardo ha deciso di dire addio alla Red Bull, con una decisione improvvisa quanto repentina. A commentare l’addio del pilota australiano al team inglese Helmut Marko. ...

Formula 1 - Conferenza GP Belgio 2018. Alonso : 'Non è più la mia F1'. Ricciardo : 'Non ho lasciato per Verstappen' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in diverse categorie. A ...

Formula 1 - GP Belgio : Ricciardo in Conferenza parla dell'addio alla Red Bull. 'In Renault avrò nuovi stimoli' : A volte questo ha fatto calare il mio divertimento per questo sport: per certi versi sto scoprendo anche io cose diverse su me stesso in questo momento della mia vita. Tutto questo fa parte del mio ...

F1 – Ricciardo sempre sincero - da Verstappen alla telefonata Con Marko : i motivi dell’addio alla Red Bull : Daniel Ricciardo svela approfonditamente i motivi che lo hanno spinto ad iniziare una nuova avventura, salutare la Red Bull e diventare un pilota Renault a partire dalla prossima stagione Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto ...

F1 – Dalle Condizioni di Niki Lauda al ‘muso lungo’ di Bottas a Budapest - Toto Wolff a 360° : “Ricciardo al posto di Valtteri? Ecco perchè no” : Dalle condizioni di salute di Niki Lauda al nuovo motore Mercedes: Toto Wolff schietto e sincero sul campionato mondiale di Formula Uno e non solo! Toto Wolff è in vacanza. Il team principal della Mercedes, approfittando della pausa estiva del campionato mondiale di Formula Uno, è in barca tra la Sardegna e la Corsica. L’inglese però viene raggiunto anche in mare da una telefonata di un giornalista di ‘Gazzetta dello ...

F1 - Abiteboul e l’ingaggio di Ricciardo : “un treno da prendere assolutamente. OCon? E’ stato vicino ma…” : Il team principal della Renault ha parlato dell’ingaggio di Ricciardo, confermando come fosse lui la prima scelta per il futuro del team Il colpo dell’estate lo ha senza dubbio fatto la Renault, assicurandosi le prestazioni di Daniel Ricciardo, in scadenza con la Red Bull. Photo4 / LaPresse L’australiano ha firmato un contratto biennale, da circa venti milioni di euro a stagione. Una mossa a sorpresa quella della scuderia ...

Con Ricciardo In Renault ora si spalanca il mercato piloti : L'annuncio di Daniel Ricciardo in merito alla sua firma con Renault per il 2019, abbandonando quindi la Red Bull con cui ha corso negli ultimi 5 anni , 7 se aggiungiamo la Toro Rosso, , ha preso un po'...