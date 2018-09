F1 | Arrivabene fa pretattica in vista delle qualifiche | “se ci siamo nascosti ieri? Ecco

sportfair

(Di sabato 29 settembre 2018) Il team principal della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere, facendo chiarezza sulle prestazioni di Vettel e Raikkonen La Ferrari non si è nascosta, è questa la sottolineatura che Mauriziosi sente di fare dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp di Russia. photo4/Lapresse Non proprio una frase positiva per i tifosi della Rossa, visti i cattivi risultati ottenuti da Vettel e Raikkonen soprattutto nelle FP2. Nonostante tutto, il team principal del team di Maranello non appare preoccupato, svelando la verità sui tempi del venerdì: “non ci, è stato un venerdì come tanti altri venerdì che noi facciamo, dove abbiamo utilizzato la prima sessione di prove per testare alcuni materiali e poi nella seconda abbiamo fatto dei settaggi alla macchina soprattutto pensando alla gara. Dopodiché il venerdì ...