Euro | Di Maio ' Non usciremo dalla moneta unica'

Di Maio : 'Non usciremo dall'Euro' : Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che 'c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ospite de L'intervista di Maria ...

Salvini e Di Maio sfidano l'Ue : Euro "Se ne faranno una ragione" : E proprio sul ministro dell'Economia è arrivato il commento del vicepremier che ribadisce la compattezza della squadra di governo: 'No, no, mai stato in bilico. È membro del Governo, è un Governo che ...

Di Maio prova l'«all in» al tavolo con l'Europa : Ha dato le carte e ha costretto gli altri a seguirlo: al giro cruciale della Nota di aggiornamento al Def, il primo vero atto di politica economica del governo gialloverde, Luigi Di Maio ha scommesso tutte le sue chips per innalzare l'asticella del

Def - clamoroso azzardo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Come Macron - ora l'Europa non...'. Resa dei conti : È stato poi lo stesso Giorgetti a mediare con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sul 2,4%, e ora la sensazione è che, come scrive il Corriere della Sera , 'il calcolo dei leader di Lega e 5 ...

Mercati ed Euro tremano per sorte Tria : muro contro muro con Di Maio sul deficit : Se il pragmatico professore di economia, ago della bilancia tra falchi e colombi delle politiche fiscali in seno alla coalizione del governo giallo verde, dovesse lasciare veramente, il MEF per ora ...

Di Maio annuncia aumento fino a 780 Euro per le pensioni da gennaio : Se la quota 100 e lo smontaggio della riforma Fornero sono argomenti che sembrano di matrice leghista, con provvedimenti di cui il Vice Premier Salvini è fermo sostenitore, reddito e pensione di cittadinanza sono misure da collegare senza dubbio al Movimento 5 Stelle ed all’altro Vice Premier Di Maio. La manovra finanziaria probabilmente conterra' tutti questi provvedimenti perché il governo, anche se nessuno lo dice, si regge su aperture ...

RETROSCENA/ L'Europa approva i conti (e i tagli) di Tria - Salvini e Di Maio : Altro che scontro tra Di Maio e Tria, incognita sulla legge di bilancio, eccetera. Macché. In Europa il governo piace. Anche perché userà le forbici. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il partito (italiano) che vuole l'Italia in crisi, di A. MangiaCAOS MIGRANTI/ Aquarius e governo: ecco perché i rimpatri non funzionano, int. a G. Gaiani

La trattativa sulla manovra - l’accordo arriverà sul deficit a 1 - 8-1 - 9%. Di Maio : da gennaio pensioni minime a 780 Euro : Il compromesso tra le richieste fatte da Cinque Stelle e Lega e la linea del ministro dell’Economia, Giovanni Tria

Di Maio : «Pensioni minime a 780 Euro da gennaio» Deficit : 2% non è tabu : «Dal primo gennaio i pensionati minimi non dovranno avere meno di 780 euro al mese». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital. «Questo governo si...

Di Maio annuncia la pensione di cittadinanza da 780 Euro e attacca Fornero : “Ancora parla?” : "Il superamento della legge Fornero è certo, come è certa l'introduzione della pensione di cittadinanza che aumenta la pensione minima a 780 euro. La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la 'manovra del Popolo'. Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi", ha dichiarato il vicepremier ...

Pensioni - Di Maio : "La minima a 780 Euro è certa". Scontro con la Fornero : L'ex ministro del Lavoro: "Se si abbassa l'età, anche le Pensioni saranno più basse" Manovra, ipotesi reddito di cittadinanza legato all'Isee. "E' in linea col contratto"

Anche agli stranieri 780 Euro al mese con il reddito di cittadinanza : per Di Maio è no : Il reddito di cittadinanza è una misura ai primi posti come probabilita' di essere inserita nella ormai imminente legge di Bilancio. Si tratta del provvedimento di cui il Movimento 5 Stelle ha fatto un autentico cavallo di battaglia. il reddito di cittadinanza è la soluzione del Movimento 5 Stelle al problema della poverta' per persone e famiglie in crisi economica e lavorativa. Nelle ultime giornate su questo argomento c’è stata molta ...

Berlusconi attacca il M5s e annuncia : “Europee? Penso di candidarmi”. Di Maio : “Capo di Mediaset ha fatto suo tempo” : Silvio Berlusconi prova a tornare sulla scena e dal comizio di Fiuggi attacca i 5 stelle. Ma anche annuncia: “Penso che potrei candidarmi alle Europee”. Luigi Di Maio gli risponde su Facbeook: “Oggi Berlusconi apocalittico”, ha scritto. “‘Il decreto Dignità è un disastro e con la manovra l’Italia rischia grosso’. Sì sì… mo me lo segno (cit. Massimo Troisi). Il capo di Mediaset politicamente ha ...