ilfattoquotidiano

Esorcismo, Papa Francesco ai fedeli: "Preghiamo contro attacchi messi in atto dal Maligno…

(Di sabato 29 settembre 2018) Un rosario al giorno per pregareglidi Satana: cosìinvoca l’aiuto deiper combatterele separazioni della Chiesa, opera del. Un’invocazione, quella del Pontefice, volta anche ad aiutare gli uomini di fede a prendere coscienza del male, anche di quello compiuto dagli uomini stessi, come gli abusi sui minori che, continua Bergoglio, vanno combattuti “senza esitazione”. E in una nota inviata all’Aie, l’Associazione Internazionale Esorcisti, in occasione del loro convegno a Roma, ilriconosce quanto “l’opera delrende drammatica e più faticosa l’esistenza quotidiana”. I“di tutto il mondo” sono dunque invitati “a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre“, per chiedere ” alla Santa Madre di Dio e a San Michele ...