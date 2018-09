Emiliano elogia la manovra Lega-M5S e attacca i suoi | ' Basta difendere i poteri forti'

Blastingnews

(Di sabato 29 settembre 2018) LaFinanziaria ha un fan inatteso: è Michele, Governatore della Puglia e possibile uomo chiave del nuovo corso del Pd. Alcune sue dichiarazioni rese a margine dell'Urbact in atto a Bari che raccontano come l'opinione dell'ex Sindaco del capoluogo pugliese sia tutt'altro che critica nei confronti del'innalzamento del deficit e dell'adozione di misure come il superamento della Legge Fornero, il Reddito di Cittadinanza e la Flat Tax.la vede come un atto che può essere considerato di sinistra, una direzione che nelle sue idee sembra essere stata persa dai dem che, evidentemente, faticano a rappresentare il pensiero del popolo italiano che, da sempre, ha votato da quel lato.approva ladi Salvini e Di Maio E' unache avrei fatto anche io se fossi stato al Governo. Sono parole che in molti si sarebbero aspettati di udire da un ...