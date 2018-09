Economia | Luigi Di Maio e il suo “team Mani di forbice”

newsinforma

(Di sabato 29 settembre 2018) Ecco in breve il riassunto dell’annuncio fatto dal Ministro dello Sviluppo EconomicoDia proposito delle novità rappresentate dai tagli. Tutto quello che è inutile e superfluo verrà tagliato da un apposito team denominato ‘di forbice‘. Presto un team, soprannominato “di forbici”, provvederà ad effettuare i tagli dove necessitano Il teamdi forbice, così battezzato dallo stesso Di, avrà il compito di effettuare tutti i tagli presenti all’interno della Pubblica Amministrazione. Il vice premier ne parla durante il Global Forum per la democrazia diretta, tenutasi quest’oggi al Campidoglio. Le esternazioni di Digiungono a proposito della ricerca (nelle prossime settimane) di quelle coperture economiche indispensabili per rendere possibili le misure approvate lo scorso giovedì in vista dell’imminente manovra finanziaria. Ecco cosa ...