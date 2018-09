E' solo l'inizio? Le risposte degli analisti : Infatti, ha continuato Salvini, a differenza di quanto suggerito da più parti, il ministro dell'economia Giovanni Tria, da tutti visto come il rappresentante delle forze moderate, non è mai stato ...

Inzaghi : 'Testa solo all'Udinese. Luis Alberto in campo dall'inizio' : Vive alla giornata, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non pensa al derby di domenica prossima contro la Roma, ma è concentrato sulla gara di domani con l'Udinese. Alla vigilia della trasferta ...

Taiwan apre alle crypto nel segno di Malta : in Asia è solo l'inizio : Taiwan, la settima maggiore economia nel continente Asiatico, ha annunciato la stesura di norme blockchain-friendly . E il principale promotore dell'operazione, il deputato Jason Hsu, ha ammesso che ...

Milleproroghe - ok al decreto : torna al Senato. Alla Camera seduta fino all’alba per l’ostruzionismo Pd : “E’ solo l’inizio” : Il decreto Milleproroghe è stato approvato anche Alla Camera e ora tornerà al Senato, dov’è già calendarizzato per il 16 settembre. Sul decreto il governo Conte aveva messo la prima fiducia su un provvedimento (dopo quella per avviare la legislatura). Vista la ristrettezza dei tempi (il decreto scade il 23 settembre) è molto probabile che anche a Palazzo Madama l’esecutivo ricorra al voto di fiducia. Il decreto a ...

Divorzio - Simone Pillon : «L’abolizione dell’assegno è solo l’inizio - puniremo le false vittime» : «Via l’assegno a forfait, via la battaglia ideologica femmine contro maschi. Pensiamo solo al bambino». Il senatore leghista Simone Pillon difende il suo disegno di legge sulla «bigenitorialità perfetta», come ama definirlo, dalle critiche piovutegli addosso nelle ultime ore. Il ddl, che ha iniziato il suo iter alla commissione Giustizia del Senato, è la naturale applicazione del contratto di governo firmato da Lega e 5 Stelle (capitolo ...

Vespa - al via a settembre la produzione della versione elettrica. Prenotabile da inizio ottobre solo on line : MILANO - Il gruppo Piaggio avvierà a settembre la produzione di Vespa elettrica. La declinazione elettrica dello scooter più famoso e amato al mondo nascerà nello stabilimento di...

Napoli-Milan - orario d’inizio e come vederla in tv. Diretta in esclusiva solo su Dazn : Oggi sabato 25 agosto si gioca Napoli-Milan, big match della seconda giornata di Serie A 2018-2018. Si preannuncia una partita davvero vibrante e intensa al San Paolo dove gli azzurri faranno il proprio esordio stagionale e cercheranno di regalare una gioia ai propri tifosi per continuare a sognare lo scudetto mentre i rossoneri esordiranno in campionato visto che settimana scorsa non avevano giocato contro il Genoa. Questo è l’incontro ...

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarli e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

Ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarla e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

La revoca della concessione ad Autostrade potrebbe essere solo l'inizio : Il governo dichiara guerra alle concessioni. Lo fa iniziando con l'avvio della procedura per la decadenza di quella ad Autostrade, annunciata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo ...

Guerra commerciale USA " Cina? Potrebbe essere solo l'inizio : C'era dunque la speranza che l'integrazione della Cina nell'economia globale avrebbe permesso alla sua cultura imprenditoriale di essere più simile a quella dell'Occidente. In realtà, le cose stanno ...

Nuoto - Alessandro Miressi : è solo l’inizio. Un fisico da modellare per sognare l’Olimpo : Quel 46″99 della 4×100 stile libero maschile aveva chiamato un tempo decisamente buono in vista della prova individuale ed Alessandro Miressi, da favorito, non ha tremato. 202 centimetri ed un fisico imponente ma ancora da formare completamente, il 19enne piemontese era atteso nella finale dei 100 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Ebbene, l’oro continentale resta in Italia. 2 anni fa era stato Luca Dotto ...

Nuoto - Alessandro Miressi : è solo l’inizio. Un fisico da modellare per sognare l’Olimpo. : Quel 46″99 della 4×100 stile libero maschile aveva chiamato un tempo decisamente buono in vista della prova individuale ed Alessandro Miressi, da favorito, non ha tremato. 202 centimetri ed un fisico imponente ma ancora da formare completamente, il 19enne piemontese era atteso nella finale dei 100 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Ebbene, l’oro continentale resta in Italia. 2 anni fa era stato Luca Dotto ...

Cappa di caldo africano soffoca Spagna e Portogallo : +43°C a Siviglia - +42°C a Lisbona - +41°C a Madrid ed è solo l’inizio. A rischio il record storico europeo di Atene nel 1977 [DATI] : Fa sempre più caldo nella penisola Iberica per l’eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa. Oggi in Portogallo tra le principali località del Paese la temperatura massima ha raggiunto i +44°C a Evora, i +43°C a Beja e Castelo Branco, i +42°C a Lisbona. In Spagna la colonnina di mercurio ha toccato i +44°C a Cordoba, i +43°C a Siviglia, i +41°C a Madrid. Già ieri, 8 località nel centro, nel sud e nell’est del Portogallo ...