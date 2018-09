“È lui!” Ilary Blasi svela il suo preferito del Grande Fratello Vip Chi è

caffeinamagazine

(Di sabato 29 settembre 2018)è al terzo anno diVip. Da qualche giorno è iniziata l’avventura della terza edizione e la signora Totti si sta divertendo a spiare i suoi ragazzi da casa. Lunedì si torna ‘in studio’ per annunciare la parte più dolorosa del gioco: il primo eliminato. Ma occhio, perché c’è anche un rischio squalifica e un nuovo ingresso: toccherà a Lory Del Santo entrare in punta di piedi alVip. Mentre nelle ultime ore inizia a circolare con insistenza una voce che vorrebbe dentro la casa – ma solo come ‘ospite’ – Fabrizio Corona. Certo, ci fosse ancora Gabriele Parpiglia tra gli autori del programma l’ipotesi sarebbe anche concreta. Difficile, infatti, poter vedere l’ex re dei paparazzi all’interno della casa delVip per avere un confronto con Silvia Provvedi. Va comunque detto ...