E così sia | i Baustelle dieci anni dopo Amen

così i salesiani contrastano la migrazione illegale dall'Africa : Così dice a Vatican Insider Giampietro Pettenon, 53 anni, salesiano, presidente di Missioni don Bosco, la onlus torinese che sostiene i missionari salesiani nel mondo. La 'goccia', il progetto cui fa ...

Bari - la lezione di Canfora ai 3mila antifascisti in piazza : "Siamo caduti in basso - così si dice basta" : Tremila persone hanno partecipato a Bari alla manifestazione antifascista in risposta all'aggressione di venerdì 21 settembre quando alcuni militanti di Casapound hanno assalito con armi improprie dei ...

“Male male”. Mosetti - il dramma della figlia Asia. “La chirurgia l’ha combinata così” : Tutti la conoscono perché è la figlia di Antonella Mosetti con la quale Asia Nuccetelli ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip come unico concorrente. È stato proprio grazie al reality che la Nuccetelli ha raggiunto il successo. Dopo il Grande Fratello, però, sono iniziati i suoi problemi. La ragazza, da sempre piuttosto insicura del suo aspetto fisico, ha deciso di andare dal chirurgo a fare qualche ritocchino qua e ...

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

Champions - De Rossi : 'Siamo più forti di così' : Così Daniele De Rossi, capitano della Roma, a Sky Sport, dopo la sconfitta subita sul campo del Real Madrid.

Domenica In - paura da Mara Venier : Alessia Macari si presenta in studio così. Le voci : cosa le è successo : Durante la prima puntata di Domenica In , che ha segnato il trionfale ritorno di Mara Venier alla Domenica pomeriggio di Rai 1, si è fatta notare Alessia Macari . Già, perché in veste di valletta è ...

Inter - Spalletti : 'Vincere così dà entusiasmo. Ci lascia una convinzione diversa' : Icardi e Vecino ribaltano gli Spurs Inter-Tottenham, cronaca e statistiche Tutte le notizie di Champions League Per approfondire

Nino Di Matteo : “Sulla strage di via D’Amelio non siamo mai stati così vicini alla verità” : “siamo a un passo dalla verità sulla strage di via D'Amelio. Mai come ora siamo vicini alla verità”, ha detto il pm Nino Di Matteo nel corso della audizione davanti al Csm nell'ambito dell'indagine sui depistaggi nelle inchieste sulla strage nella quale morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta.Continua a leggere

Nino Di Matteo : "Non siamo mai stati così vicini alla verità sulla strage di via D'Amelio" : "sulla strage di via d'Amelio siamo a un passo dalla verità. Mai come ora siamo vicini alla verità. E questo grazie a me e ad altri magistrati". Usa queste parole, davanti al Csm, il pm Nino Di Matteo, per spiegare i passi avanti fatti, nel corso degli anni, per accertare tutta la verità sull'omicidio del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Il magistrato è stato convocato per un'audizione un' ...

Roma - Di Francesco : 'Sono amareggiato - siamo stati poco cattivi. A Madrid non possiamo giocare così' : Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma non riesce a sbloccarsi. All'Olimpico i giallorossi crollano nel secondo tempo contro il Chievo e sprecano il doppio vantaggio maturato durante i buoni primi ...

L'esperta di apprendimento : studiate così e imparerete qualsiasi cosa : ... miniere nello Spazio Marijuana sintetica: che cos'è e perché fa paura Home - SCIENZA - Scienze L'esperta di apprendimento: studiate così e imparerete qualsiasi cosa Gli esseri umani non hanno limiti ...

Genitori transgender si scambiano i sessi/ Inghilterra - prima famiglia gender fluid : “così siamo completi” : Una coppia con un figlio di 5 anni si sta preparando a invertire i ruoli: lui diventerà madre, lei il padre. Il bambino intanto viene cresciuto libero di scegliere il sesso che preferisce(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:59:00 GMT)

Salvini : rimpatri in Tunisia funzionano ma così ci vorrebbero 80 anni - : Il ministro dell'Interno dice di volersi recare nel Paese Nordafricano perché da lì proviene un alto numero di migranti. Annuncia poi l'intenzione di mettere a punto accordi con vari Stati africani e ...

LETTURE/ Boccaccio e Dante - così la poesia svela il senso della realtà terrena : Nel 1373, il Comune di Firenze chiese a Boccaccio di commentare la "Commedia". Le sue osservazioni su teologia e poesia sono vere e attualissime. SERGIO CRISTALDI(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ San Francesco, il cristianesimo visibile di un pellegrino disarmato, di S. CristaldiLETTURE/ Il viaggio di Ulisse, impossibile senza la Grazia, di S. Cristaldi