Doppietta Mercedes a Sochi | Hamilton sbaglia | le qualifiche del Gp di Russia premiano

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Russia 2018 : Bottas in pole position - Doppietta Mercedes a Sochi : Griglia di partenza Formula 1 Gp Russia 2018 Sochi, la lotta per la pole position si annuncia fondamentale sul circuito nel Villaggio Olimpico, riflettori sempre su Ferrari e Mercedes(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:00:00 GMT)

F1 - analisi prove libere GP Russia 2018 : Mercedes verso la Doppietta - Red Bull vicine ma “lontane” - Ferrari che si nascondono? : Sebastian Vettel nutre ancora sogni di titolo iridato e di rimonta, ma il venerdì del Gran Premio di Russia non può certo aver corroborato la sua fiducia, anzi. Non tanto per quanto riguarda le due sessioni di prove libere, quanto pensando al gap accusato nei confronti dei rivali, non solo dalla Mercedes, ma anche dalla Red Bull. Davanti a tutti, ancora una volta, Lewis Hamilton e la Mercedes. Sì, dato che, dopo tempo immemore, anche Valtteri ...

F1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Doppietta Mercedes in Russia - Ferrari in difficoltà [TEMPI] : doppietta Mercedes al comando al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Sochi E’ terminata la seconda sessione di prove libere libere del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi i campioni della F1 sono tornati in pista dopo le Fp1 del mattino, chiuse col miglior tempo di Vettel, per una nuova sessione di prove. Un lavoro importante in vista del pomeriggio di qualifiche di domani. Se al mattino è stata una Ferrari ha ...

F1 - analisi prove libere GP Italia 2018 : Ferrari a caccia della Doppietta - Mercedes pronta alla risposta - gli altri distanti anni luce : Il venerdì del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno non ha regalato grandi sorprese, ma non è stata una giornata lineare. Si sapeva che il fine settimana di Monza sarebbe ruotato attorno alla sfida Ferrari-Mercedes e così è stato, e sarà. La Rossa si è dimostrata performante sia sul giro secco sia sul passo gara, ma le Frecce d’argento sono ad un soffio. La prima giornata di lavoro sulla pista brianzola è stata ampiamente ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3 in DIRETTA. Doppietta Ferrari - la Mercedes insegue : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Belgio 2018 , tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

F1 Ungheria - Hamilton : «Doppietta grandiosa» per la Mercedes : BUDAPEST - Lewis Hamilton non esita a definire 'grandiosa' , la pole conquistata sotto la pioggia al Gran Premio di Ungheria e la 'doppietta per il team' , visto che dietro di lui partirà il compagno ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes si riprende la vetta con la Doppietta in Germania : La doppietta della Mercedes nel GP di Hockenheim (Germania) vale alle Frecce d’Argento il ritorno in vetta alla graduatoria del Mondiale 2018 dei costruttori. La Mercedes è in testa con 310 punti, 8 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari che porta a casa solo il terzo posto di Kimi Raikkonen e deve fare i conti con il ritiro di Sebastian Vettel, fuori per un errore quando era in testa. Classifica Mondiale costruttori 2018 FORMULA ...

Doppietta Mercedes al Gp di Germania - alla Ferrari non riesce la dedica a Marchionne : alla Ferrari non riesce la dedica a Sergio Marchionne, presidente del Cavallino fino al passaggio di consegne di ieri al nuovo Ceo Louis Camilleri motivato dalle gravi condizioni di salute del manager italo-canadese.Sebastian Vettel partiva in pole position ed era determinato ad approfittare della posizione per trionfare al Gran Premio di Germania, che si è trasformato invece in un trionfo della scuderia di casa, la Mercedes, che fa la ...