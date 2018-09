' Dopo 15 anni una nuova terapia risponde ai bisogni dei pazienti'

Rodgers e gli Chic tornano in pista Dopo 25 anni : Si intitola It's About Time ed è il nuovo album che Nile Rodgers ha appena pubblicato con gli Chic dopo oltre 25 anni. Registrato in diverse città del mondo, l'album è stato mixato e masterizzato ...

Siria - riaperto Dopo tre anni il confine con la Giordania : Le autorità Siriane hanno annunciato di aver riaperto il confine di Nasseb con la Giordania, tre anni dopo che era stato chiuso a causa della guerra civile che ha devastato il Paese. Ne danno notizia ...

Terribile schianto in moto - Alessandro muore a 27 anni Dopo un giorno di agonia : Il giovane vittima di un Terribile incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Viareggio. Trasportato in condoni disperate in elicottero all'ospedale di Pisa, Alessandro Cecchi è deceduto oggi nel reparto di rianimazione.Continua a leggere

Pensioni : quota 100 da 62 a 64 anni le ipotesi Dopo l'aggiornamento del Def : I due leader di Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due Vice Premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riusciti a vincere una specie di battaglia interna al Governo. Nella nota di aggiornamento del Def presentata ieri, sono riusciti a strappare il 2,4% del deficit, vincendo le perplessita' del Ministro dell’Economia Tria. Questo significa maggiori spazi nella manovra di Bilancio che ad ottobre iniziera' il suo iter, cioè maggiori soldi a ...

E così sia : i Baustelle dieci anni Dopo "Amen" : Stasera alle Ogr di Torino concerto speciale della band toscana che celebra insieme il decennale dell'album della svolta e la fine del tour de "L'Amore e la Violenza vol. 2". Bianconi:"È un disco ...

SILVIO BERLUSCONI HA COMPRATO IL MONZA/ A Fininvest 100% del club - Galliani : "Torno Dopo 31 anni in prestito" : MONZA a BERLUSCONI, la conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:25:00 GMT)

Insonnia - cause e incidenza / Dopo i 45 anni ne soffre l'87% delle donne - meno gli uomini : Perché si soffre di Insonnia? Uno studio dell'Osservatorio sulla salute della donna svela che Dopo i 45 anni colpisce l'87% di queste, ma è meno presente tra gli uomini.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:44:00 GMT)

Riparte un torneo ATP dal CT Firenze - 24 anni Dopo : A quei tempi doveva sbarcare il lunario in qualche modo e io ricordo bene come Ion, pur di raggranellare qualche soldino, fosse capace di improvvisare spettacoli nei quali trangugiava… bicchieri di ...

La regina è stanca. Dopo 66 anni saluterà i sudditi con una mano finta? : Da oltre 66 anni, quelli del suo regno longevo come pochi, la sua mano regale si leva a salutare instancabilmente i sudditi in ogni angolo della Gran Bretagna e del mondo. Ma da qualche tempo Elisabetta II, in buona forma ma tuttavia pur sempre ultranovantenne, pare si possa giovare - all'occorrenza - di un ausilio meccanico: una sorta di mano finta, debitamente ingentilita da un guanto, da utilizzare in automobile o in carrozza quando la ...

Crisi - 10 anni Dopo : quali i maggiori pericoli del 2019? : Come avvenuto in Giappone, un'altra economia con un surplus delle partite correnti che fatica a creare inflazione,, l'Eurozona corre poi il rischio di trovarsi bloccata con una politica monetaria ...

Cosa significa per i greci tornare al prelievo libero al bancomat - Dopo 8 anni - : Dal ministero dell'economia fanno sapere che 'la decisione è un ulteriore passo nella roadmap che porterà alla graduale ma costante eliminazione delle restrizioni sui trasferimenti di capitale'. Una ...

Ivo Zini - 40 anni Dopo : Roma, quartiere dell'Alberone, davanti alla sede del PCI.Una sera di quarant'anni fa – il 28 settembre del 1978- Ivo Zini stava leggendo l'Unità che avevamo affisso la mattina sulla bacheca della sezione. Insieme a due suoi amici stava consultando la pagina dei cinema, per scegliere il film che avrebbe voluto vedere.Ma quel film non l'avrebbe mai visto. Due fascisti su una motoretta si fermarono all'altezza di Ivo Zini e degli altri ...

Riaperta la Cappella della Sindone di Torino Dopo ventuno anni : Ieri il Ministro Aberto Bonisoli ha tagliato il nastro di riapertura della Cappella del Guarini, il gioiello di architettura barocca sottoposto ad opera di restauro dopo che, ventuno anni fa, un incendio la danneggiò gravemente. Il capolavoro che ha ospitato la Sindone fino al ’11 aprile 1997, era off-limits dal 1990.Continua a leggere