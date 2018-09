Domenica Pd in piazza contro il governo M5s-Lega Berlusconi | ' Manovra impoverisce tutti'

Manifestazione Pd : Domenica a Roma in piazza del Popolo con 6 treni - 200 pullman e tutti i 'big' : Roma - Con gli impegni sulla manovra appena sottoscritti in Consiglio dei Ministri , la Manifestazione del Partito Democratico di domani, in piazza del Popolo, alle 14,, si carica di nuove aspettative.

Il Pd alza la voce sulla manovra : "100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani. Domenica tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

Martina 'La manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani - Pd Domenica in piazza' : Duro anche il giudizio del segretario dem sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria: 'Io non capisco come un ministro che ha detto cose precise, oggi possa incassare quello che è stato annunciato ...

Grande Fratello Vip : gli autori spiazzano i concorrenti ed i telespettatori! Diretta accesa da mezzanotte della Domenica! : Il Grande Fratello Vip quest’anno inizierà in anticipo spiazzando concorrenti e telespettatori, ma se vi aspettavate qualcosa di simile a L'articolo Grande Fratello Vip: gli autori spiazzano i concorrenti ed i telespettatori! Diretta accesa da mezzanotte della domenica! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

'Impazza la piazza' Domenica pomeriggio al parcheggio UniCredit : ... liberare la fantasia con i mattoncini Lego di Mo.C.Bricks, assistere ai combattimenti con light saber dimostrati da Ludosport, assistere ai divertenti spettacoli di clownerie, burattini e narrazioni ...

I Sikh Domenica in piazza a Latina contro lo sfruttamento : Roma, 14 set., askanews, - domenica 16 settembre la Comunità Sikh che vive e lavora nel pontino tornerà in piazza per denunciare lo sfruttamento subito nei campie rompere un isolamento sociale ormai ...

NEGOZI CHIUSI ALLA Domenica : PROPOSTA GOVERNO ‘SPIAZZA’/ Federdistribuzione : “così consumi a rischio” : Domeniche con NEGOZI e centri commerciali CHIUSI: la PROPOSTA Lega-M5s, "solo 8 aperture all'anno". Iter di legge contro il "Salva Italia" di Monti, guerra alle liberalizzazioni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 09:50:00 GMT)

... DA VENERDÌ 7 A Domenica 9 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ LA FESTA DI FINE ESTATE CON STREET FOOD E SPETTACOLI DAL VIVO/IL PROGRAMMA : ... tamburi giapponesi, impegnato dal 2004 a far conoscere questa particolare "arte" in Italia attraverso SPETTACOLI e corsi regolari di Taiko Do. Lo studio del Taiko è per il KyoShinDo una disciplina ...

BOVES/ Il weekend all'insegna del jazz : Domenica tanta musica dalle 12 in piazza dell'Olmo : Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. Per informazioni telefonare a «PS , Post-Scriptum, BOVES eventi» al 342.6846481 pagina Facebook del Comune di BOVES e di Vie di jazz. In caso di maltempo ...

Genova Domenica in piazza - appello FB ai cittadini : Genova, 17 ago., askanews, - Manifestazione domenica sera in piazza De Ferrari a Genova per esprimere la 'rabbia' ed il 'dolore' dei genovesi per la tragedia di Ponte Morandi. L'iniziativa, denominata ...

Domenica GRAN FINALE PER "LECCE PIZZA VILLAGE" IN PIAZZA MAZZINI : Stand aperti dalle ore 19 , inizio concerti e spettacoli, ore 22, . Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook "Lecce PIZZA Village".