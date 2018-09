Domenica la Macedonia ha un appuntamento con l’Europa

ilfoglio

: Domenica in Macedonia si vota per cambiare nome alla Repubblica ma la situazione è molto più complicata di quello c… - Gelsomino_A : Domenica in Macedonia si vota per cambiare nome alla Repubblica ma la situazione è molto più complicata di quello c… - TuttOSuLinuX : Cronaca: La miglior difesa è l'attacco: chi realmente 'disturba&... #Cronaca #miglior #difesa… - FCoticchia : RT @CorradiEdoardo: Il mio ultimo commento per @AffInt sul referendum di domenica in Macedonia -

(Di sabato 29 settembre 2018)la, o la Fyrom , o la Repubblica delladel nord, comunque si voglia chiamare lo stato balcanico, voterà per decidere con quale nome vorrà essere chiamata in futuro. Sembra una questione piccina, in fondo è soltanto un nome, ma come recita il quesito del referendum – di u