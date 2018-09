Domenica In 2018 | ospiti di domenica 30 settembre

1938-2018 : la difesa della razza. La copertina in edicola da Domenica 30 settembre : Il decreto sicurezza è un decreto che discrimina. 80 anni dopo le leggi razziali. Ecco la cover de L'Espresso in edicola da domenica 30 settembre

Isernia Presentata la CorrIsernia 2018 : L'evento sportivo è previsto per Domenica 30 settembre : ... dalle ore 16, con raduno in piazza della Repubblica.All'incontro con i giornalisti erano presenti l'assessore regionale Roberto Di Baggio, l'assessore comunale allo sport, Antonella Matticoli, la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le previsioni meteo per la gara elite di Domenica. Rischio pioggia molto basso : La variabile meteorologica potrebbe influenzare parecchio la prova in linea élite maschile dei Mondiali di Ciclismo 2018, prevista domenica 30 settembre. Infatti, se oltre alla notevole difficoltà del percorso (tra i più duri di sempre in una rassegna iridata e sicuramente il più impegnativo del nuovo millennio) si dovesse aggiungere la pioggia, si assisterebbe più che una corsa per l’oro ad una vera e propria gara di resistenza. Tuttavia ...

Ryder Cup 2018 : come funziona? Il regolamento di gioco. Venerdì e sabato foursome e fourball - Domenica i 12 singoli : La Ryder Cup 2018 si svolgerà da Venerdì 28 a domenica 30 al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. Questa, ormai, è cosa nota. Ma come funziona la storica competizione che mette di fronte la parte migliore del golf di Europa e Stati Uniti? Vediamo i dettagli delle modalità di svolgimento della tre giorni probabilmente più famosa del golf mondiale. Innanzitutto, in tutte le modalità di gioco previste, e cioè ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Cantù cade tra le mura amiche contro Anversa per 76-84. Domenica serve la rimonta per qualificarsi : Nell’incontro di andata del secondo round preliminare di Champions League 2018-2019 di Basket, la Red October Cantù viene sconfitta in casa col punteggio di 76-84 contro i Telenet Giants Anversa, vice-campioni di Belgio. Non bastano i soliti Frank Gaines e Gerry Blakes, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. Per poter accedere alla regular season della competizione a livello continentale i brianzoli devono compiere il colpaccio in ...

I tre preziosi prodotti saranno proposti - sabato 29 e Domenica 30 ottobre 2018 - nelle Pizzerie - riunite nella "Confraternita del Castellano". : Segnala, quindi, in materia, la Confraternita citata, come da secoli, noti siano ai naturalisti e agli appassionati di gastronomia, gli odorosi tartufi baldensi, che erano la delizia delle tavole ...

Ascolti TV | Domenica 23 settembre 2018. Fazio riparte dal 16.5% e dal 14.3% - Giletti 7.1%. Venier (15.8%) batte D’Urso (13.4%) - Parodi 13.6% : Che Tempo Che Fa Su Rai1 – dalle 20.39 alle 22.53 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 16.49% di share mentre – dalle 22.58 alle 0.12 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.25% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7.73% di share. Su Rai2 Italia-Olanda valevole per i Mondiali di Pallavolo ha catturato ...

Analisi Auditel : La Tv della Domenica pomeriggio del 23 settembre 2018 : Torna nel pomeriggio del giorno di festa il duello televisivo di questa stagione televisiva fra i due contenitori delle reti ammiraglie italiane, da una parte domenica in con il ritorno di Mara Venier alla conduzione e dall'altra domenica live con la sua consueta padrona di casa Barbara D'Urso. In questo post però andremo ad analizzare tutto il panorama televisivo generalista di ieri, domenica 23 settembre 2018.Si parte da subito con la ...

Ascolti TV | Domenica 23 settembre 2018. Fazio riparte dal 16.5% e dal 14.3% - Giletti 7.1%. Venier batte D’Urso - Parodi 13.6% : Che Tempo Che Fa Su Rai1 – dalle 20.39 alle 22.53 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 16.49% di share mentre – dalle 22.58 alle 0.12 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.25% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7.73% di share. Su Rai2 Italia-Olanda valevole per i Mondiali di Pallavolo ha catturato ...

Ascolti TV | Domenica 23 settembre 2018 : Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’appuntamento con i Mondiali di Pallavolo ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1Edge Of Tomorrow – Senza Domani ha ...

Ascolti tv Domenica 23 settembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa (live e recensione) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Pallavolo: Italia - Olanda ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Amore criminale - Storie di femminicidio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Victoria II, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Edge of tomorrow - Senza domani ha ...

VICTORIA 2 - anticipazioni seconda puntata di Domenica 30 settembre 2018 : anticipazioni fiction VICTORIA 2, trama seconda puntata di domenica 30 settembre 2018 (in prima serata su Canale 5): La crisi e il malcontento sono in aumento nel Paese e VICTORIA, dopo aver recepito le rimostranze di un tessitore di seta di Spitalfields, decide di fare qualcosa in merito e, non volendo seguire i consigli di Peel e Albert, mette a punto un piano: un fantastico ballo medievale dove i partecipanti devono indossare costumi in seta ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Domenica 23 settembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 23 settembre 2018, sulle reti generaliste. Su Rai 1 Fabio Fazio inaugura alle 20.30 la nuova stagione di Che tempo che fa, con ospiti Liliana Segre e Francesco Totti. Rai 2 trasmette i Campionati mondiali 2018 di Pallavolo maschile, con l’incontro Italia-Olanda (seconda fase, terza giornata). Su Rai 3, Veronica Pivetti è alla guida del tradizionale appuntamento domenicale ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo Domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...