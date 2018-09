Di Maio | ' Non usciremo dall' euro' Salvini | ' Crescita | la Ue ci teme'

Pensioni - Di Maio 'Nel 2019 risolveremo quota 41'. Manovra 'Non è sfida a Ue e mercati' : Poi ha toccato il delicato argomento degli attacchi subiti dal ministro dell'Economia che sarebbe stato sul punto di dimmettersi . Se Sergio Mattarella abbia chiesto a Giovanni Tria di rimanere 'io ...

Di Maio : "Manovra non è una sfida all'Ue. Trabocchetti dai funzionari dei ministeri" : Tria deve restare al Ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. Sul Ragioniere generale, Daniele Franco, Di Maio, interpellato dalla conduttrice dell'intervista ...

Manovra - Di Maio : 'Deficit 2 - 4% non è sfida a Ue. Non vogliamo uscire dall'euro' : Tria deve restare al ministero della Economia e finanza . Si è descritta una situazione che non è vera', ha risposto Di Maio a Latella. E sul Ragioniere generale, Daniele Franco , il ministro ...

Manovra - Di Maio : “Investimenti per 15 miliardi - più grande piano della storia italiana. Demonizzati - conti non saltano” : La “Manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, ...

Di Maio dopo il crollo a Piazza Affari : “Tranquillo sullo spread - non usciremo dall’euro” : Per il vicepremier, col Def è stato messo a punto "il più grande piano di investimenti della storia". Sulla reazione dei mercati: "Non mi preoccupa". Sul reddito di cittadinanza: "Non darò un solo euro a una persona che vorrà stare sul divano senza fare nulla" dice Di Maio.Continua a leggere

Def - Di Maio Non indietreggia : "Lo spread? È già sceso" : 'Il debito lo ripagheremo con la crescita. Lo spread? È già sceso'. Luigi Di Maio va in tv per tranquillizzare i cittadini dopo la decisione di una manovra che alzi il rapporto deficit/pil al 2,4% e ...

Manovra - Di Maio 'Lo spread non ci preoccupa'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Di Maio : "Lo spread non mi preoccupa" : Il vicepremier Di Maio non è preoccupato della reazione dei mercati al Def varato giovedì dal governo: "Sono tranquillo - ha detto durante l'intervista a Maria Latella su Skytg24 - ieri lo spread è salito ma poi ha cominciato scendere". Il leader M5s ha quindi smentito l'ipotesi di una Italexit: "Qualcuno - ha detto - pensa che adesso si voglia utilizzare la ...

