Di Maio : "Lo spread non mi preoccupa" : Il vicepremier Di Maio non è preoccupato della reazione dei mercati al Def varato giovedì dal governo: "Sono tranquillo - ha detto durante l'intervista a Maria Latella su Skytg24 - ieri lo spread è salito ma poi ha cominciato scendere". Il leader M5s ha quindi smentito l'ipotesi di una Italexit: "Qualcuno - ha detto - pensa che adesso si voglia utilizzare la ...

Di Maio : 'Non usciremo dall'euro' : Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che 'c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ospite de L'intervista di Maria ...

Scontro aperto tecnici-politici Di Maio Non riceve i direttori generali del suo ministero : La sfiducia tra politici e tecnici è ormai esplicita: nei giorni scorsi il Ragioniere dello Stato Franco è andato al Quirinale, da Mattarella, dopo gli attacchi subiti. E il vicepremier terrebbe i direttori generali del suo ministero a distanza

Def - Piazza Affari sprofonda : -3 - 72%. Spread chiude a 267 punti - Di Maio : 'Non voglio uno scontro con l'Ue' : ... comunque, c'è ancora quasi un mese di tempo, mentre a 24 ore dal Consiglio dei ministri che ha approvato la nota di aggiornamento al Def il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha ancora ...

Non ti curar dell'Ue ma guarda e passa. Salvini (più duro) e Di Maio (più prudente) difendono la manovra e tirano dritto su possibili osservazioni di Bruxelles : A fine giornata la borsa di Milano perde 22 miliardi di capitalizzazione. È il primo effetto concreto della legge di bilancio di cui ieri si è definita la cornice. Ma il governo fa spallucce. A partire da Giuseppe Conte. "I mercati non conoscono i dettagli della manovra" si è difeso il presidente del Consiglio. Sia la Lega sia il Movimento 5 stelle tirano dritto. L'euforia di aver sfondato il vallo di Tria e essersi ...

Manovra - Di Maio : "Non voglio sfidare Moscovici - suo intervento è interlocutorio" : ''Ritengo l'intervento di Moscovici interlocutorio: sono legittime le preoccupazioni, ma questo Governo si è impegnato a mantenere il 2,4% per tre anni e questo vuol dire che abbiamo intenzione di ...

Di Maio esulta dal balcone - Salvini non ci casca : Sei fuori come un balcone è un modo di dire. Un altro topos storico-culturale è paragonare qualsiasi balcone al balcone di Piazza Venezia. E infatti è questo che molti fanno stamattina sui social, nel ...

Salvini : Di Maio? Vorrei abolire povertà per decreto ma non riesco : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse