Di Maio | Nel Def c' è il più grande piano di investimenti della storia italiana

Def - Di Maio : "Resteremo nell'euro Sullo spread sono tranquillo" : "La manovra non è la scusa per uscire dall'Europa o dall'euro come hanno pensato diversi analisti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso Segui su affaritaliani.it

Manovra del Popolo : nel Def accordo raggiunto su deficit al 2 - 4%. Di Maio : "È cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla nota di aggiornamento del Def per un deficit al 2,4% che apre le porte alla "Manovra del Popolo" così come la vogliono loro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia del 2%. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni T...

Braccio di ferro nel governo sul Def - Di Maio e Salvini assediano Tria : M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sotto assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l’asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al responsabile del Tesoro: «Dovrà per forza di cose cedere»....

Di Maio : L’Italia entra ufficialmente nel blockchain : Roma – “Come ministero dello sviluppo economico annuncio da subito che con la prossima legge di bilancio nascera’ un fondo per l’intelligenza artificiale, la blockchain e l’internet delle cose”. Lo ha dichirato il ministro allo sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio a margine della cerimonia di firma per la partnership con l’Unione europea del blockchain. Grazie ...

Manovra - Lega : "Se Tria non è più nel progetto - ne troviamo un altro". Di Maio frena : La Manovra economica sta continuando a creare tensioni nell'esecutivo di Giuseppe Conte e le posizioni dei due partiti al governo continuano ad essere contrastanti.Oggi è la Lega a creare nuove tensioni. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è intervenuto ad Agorà su RaiTre e ha anticipato la possibilità di sostituire il Ministro dell'Economia Giovanni Tria se non riuscirà a rispettare le condizioni imposte da Lega e M5S:Se ...

Manovra - tensioni nel governo Di Maio : "Non tiro a campare" : Poi però assicura che nessuno mette in discussione il ministro dell' Economia : 'Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni', dice il vicepremier del M5S

Manovra - Tria frena Di Maio : «Ho giurato nell’interesse della nazione» : Il conto alla rovescia per aggiornare il Def, ovvero il Documento di economia e finanza, è iniziato. La nota di aggiornamento, tecnicamente definita “Nadef”, andrà presentata dall’esecutivo entro giovedì 27 aprile...

Manovra - Di Maio : l'unico numero che garantisco è il 3% nel rapporto deficit/Pil : Ora, per il vicepremier, è il momento di "misure che facciano crescere l'economia per ridurre il debito". Di Maio ha ribadito che con "Macron la Francia ci ha dimostrato che questi dogmi sono ...

Dl Genova - i sindacati : “Bene su Cig - decreto al Colle nelle prossime ore. Per Di Maio firma entro 4 giorni” : “Il ministro Di Maio ci ha assicurato che il decreto legge Genova sarà firmato dal presidente della Repubblica entro i prossimi quattro giorni”. Così Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, al termine dell’incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sugli ammortizzatori sociali. “Nel decreto saranno rifinanziate la cig per cessazione e la cig per ...

Di Maio : "Tagli nella manovra Ma la Sanità non sarà toccata" : "Troveremo risorse facendo deficit. E la manovra farà salire le pensioni minime a 780 euro e darà il reddito di cittadinanza a tutta la platea, esclusi gli stranieri". E' quanto afferma il vicepremier Luigi Di Maio... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : 'È un bene che non ci siano più navi Ong nel Mediterraneo' : Il vicepremier, nonché ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Sociali Di Maio, nell'occasione di un'intervista a Radio1, ha affermato che è positivo che non vi siano più navi delle Ong nel Mediterraneo, dato che tali operazioni devono essere necessariamente svolte dalle autorita' competenti locali. Questa frase del pentastellato ha scatenato non poche polemiche, come ci si poteva aspettare. Fico: 'L'Italia salvi vite in ...

Di Maio : 'È un bene che non ci siano più navi Ong nel Mediterraneo' : Il vicepremier, nonché ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Sociali Di Maio, nell'occasione di un'intervista a Radio1, ha affermato che è positivo che non vi siano più navi delle Ong nel Mediterraneo, dato che tali operazioni devono essere necessariamente svolte dalle autorità competenti locali. Questa frase del pentastellato ha scatenato non poche polemiche, come ci si poteva aspettare. Fico: 'L'Italia salvi vite in ...