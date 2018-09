Di Maio | Mattarella non deve preoccuparsi

Di Maio : Arriva il team 'mani di forbici'. Mattarella : Costituzione chiede equilibrio di bilancio : Il vicepremier difende il Def: è il più grande piano di investimenti della storia. Per il capo dello Stato indispensabile avere conti solidi - "Arriva il team 'mani di forbici' per tagliare tutto il ...

MANOVRA E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...

Luigi Bisignani sputtana Luigi Di Maio : 'Cos'ha fatto all'insaputa di Conte e Mattarella'. Azzardo fatale : Pochi ne parlano, ma c'è un Azzardo che Luigi Di Maio potrebbe pagare carissimo. A svelarlo è Luigi Bisignani , sul Tempo : 'A insaputa di Mattarella e Conte nasce il Ministro per il digitale ', nuova ...

Mattarella risponde a Di Maio : <br> "Libertà di stampa fondamento della democrazia" : Nuovo intervento di Sergio Mattarella nel dibattito pubblico. Mercoledì scorso il Presidente della Repubblica aveva risposto alle affermazioni di Matteo Salvini contro la magistratura, ricordando a lui ed a tutti i cittadini italiani la sua indipendenza rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Oggi invece il Presidente ha indirettamente risposto - senza citarlo quindi, come fatto con Salvini - a Di Maio, che nei giorni scorsi ...

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Funerali a Genova - la diretta. Applausi a Mattarella - Di Maio e Salvini : fischi al Pd : Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai...

L'establishment romano-quirinalizio sta facendo un calcolo: se ci sono il 20-30% di indecisi, perché non dare loro un nuovo partito? Manon è affatto detto che funzioni. DALLA CINA, LAO XI

Da Mattarella a Salvini - passando per Di Maio : quest'anno i politici vanno in ferie dentro i confini nazionali : Vacanze italiane per i nostri politici. Tra le mete ci sono il mare, la montagna e la campagna, ma rigorosamente nello stivale. È quanto riporta l'agenzia di stampa LaPresse.C'è il capo dello Stato, Sergio Mattarella,che dall'inizio del suo mandato, per la prima volta, ha scelto di passare qualche giorno nel mare azzurro della Sardegna. Negli anni precedenti il presidente della Repubblica aveva preferito le alte montagne delle ...

Tav - il comissario Foietta : 'Scriverò al presidente Mattarella' - Di Maio : 'Sta lì a difesa del fortino' : Botta e risposta a distanza tra il commissario per la Tav Paolo Foietta e il vicepremier Luigi Di Maio nel corso di In Onda su La7. In una intervista registrata il commissario ha lamentato di non ...

Tap e Tav - Di Maio crede in accordo su grandi opere/ Ultime notizie : per Conte e Mattarella gasdotto si farà : Tav, Tap e grandi opere: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:08:00 GMT)