Di Maio | lo spread non mi preoccupa

Def - Piazza Affari sprofonda : -3 - 72%. Spread chiude a 267 punti - Di Maio : 'Non voglio uno scontro con l'Ue' : ... comunque, c'è ancora quasi un mese di tempo, mentre a 24 ore dal Consiglio dei ministri che ha approvato la nota di aggiornamento al Def il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha ancora ...

Di Maio sconfigge Tria. Oggi esame spread : ... con una partenza europea in deciso calo, per colpa del comunicato FED, decisamente più severo di quanto i mercati si attendessero e restio a subire le pressioni di Trump per moderare la politica di ...

Di Maio : “Non vince il governo - è la manovra del popolo”. E sullo spread : “Mercati capiranno - niente timori” : “Non vince il governo, ma i cittadini. Si farà la manovra del popolo: Riusciremo a fare il reddito di cittadinanza e a superare la legge Fornero“. Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) con un Deficit/Pil del 2,4%. Un risultato arrivato dopo uno scontro tra i due partiti della maggioranza – Lega e M5S – con il ministro ...

I mercati scoprono il bluff : Di Maio non conta un bel niente neanche per lo spread : ... e non il titolare dell' Economia, hanno promesso. Poi ha denunciato un complotto internazionale per non farlo governare, ha detto che i burocrati del ministero gli lavorano contro, ha minacciato la ...

Di Maio : 'Nessuno fermerà la manovra del popolo'. Lega pronta a scaricare Tria. Intanto risale la febbre dello spread : ... arrivano stamattina velate minacce e 'avvisi' al ministro Tria che Intanto, fanno sapere fonti del ministero dell'Economia, è chiuso a studiare le carte ,'sono infondate le voci di sue dimissioni'. ...

MANOVRA E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

Rendimenti e spread dei BTP in rialzo su parole Di Maio : A far scattare le vendite sui titoli di stato sono state le dichiarazioni del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio: nessuno scontro con il ministro dell'Economia Giovanni ...

DI Maio infuriato : da Tria solo 1 miliardo? Salvini : 'Se la gente lavora - spread si abbassa' : Ospite di DiMartedì con il suo collega e vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna ad attaccare il mondo della finanza.

Dopo la svolta moderata di Salvini e Di Maio i gestori cambiano idea sul deficit italiano. Autunno meno caldo? No, incombono fine del Qe e rischio contagio dagli emergenti.

Salvini e Di Maio abbassano i toni - lo spread scende e Tria ha più margini per la manovra : ROMA Come d'incanto i proclami Lega e M5S contro l'Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più ...

Di Maio : Spread?Non pugnaliamo italiani : 13.30 Sul rialzo dello spread, vicino ai 300punti base, "dobbiamo scegliere tra il giudizio di un'agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un'agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani.Per ascoltare quelle agenzie negli anni si sono fatti jobs act, legge Fornero e piaceri alle banche". Così il vicepremier Di Maio a proposito delle valutazioni di Fitch. Poi,dice:nel 2019 deve ...

