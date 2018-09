Di Maio | ecco perché ho festeggiato sul balcone di Palazzo Chigi

Ecco chi difende davvero Tria dai grilli di Luigi Di Maio : ... "ognuno può avere -ha detto Tria- la sua visione, ma in scienza e coscienza bisogna cercare di interpretare bene questo mandato". Chi stia interpretando e gestendo meglio il mandato di governo fra ...

Non solo la povertà - ecco tutte le cose che Di Maio vuole eliminare : Di Maio ieri ha parlato con il Ragioniere dello Stato. Senza dirlo a Salvini (e a Conte che è abituato, con rispetto parlando). Subito si è deciso di sospendere il Mondiale di volley maschile che è in corso in questi giorni. Per la prima volta nella storia una competizione mondiale viene sospesa a m

Di Maio : nessun lavoratore senza tutele. Ecco come funziona la Cassa integrazione : Massimo 24 mesi (o 36) in un quinquennio mobile. È il “tetto della discordia” introdotto dal Jobs act, con il decreto legislativo 148 del 2015 che dal 24 settembre di 3 anni fa ha cambiato le regole delle Cassa integrazione e che in questi giorni è tornato sotto i riflettori dopo le proteste dei sindacati che lamentano il rischio per decine di migliaia di lavoratori che vedono chiudersi in questi giorni in paracadute della ...

Manovra Finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Luigi Di Maio - ecco quando vuole - e potrà - cacciare davvero Giovanni Tria : Ma è assai probabile che tra i grillini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria le tensioni proseguano ben dopo l'approvazione della manovra finanziaria, che dovrà compiersi al massimo il 31 ...

I voli di Di Maio - ecco tutta la verità. Ma quei biglietti sui social mettono a rischio la sicurezza del vicepremier : Ma un post sui social che mette a repentaglio i dati riservati del diretto interessato, il vicepresidente del Consiglio di uno dei Paesi più potenti del mondo. Luigi Di Maio , ministro del Lavoro nel ...

Dalla Cina Di Maio mostra al Pd il biglietto aereo : "Viaggio in Economy - ecco la prova" : "Scusate ma devo rispondere a uno del Pd che dice che viaggio in Business": la polemica infinita tra il Luigi Di Maio e il Partito Democratico si arricchisce di un nuovo capitolo, anzi di una nuova ...

Di Maio : "volo Cina in Business? No - Economy : ecco il biglietto"/ Video - Ministro M5s sbugiarda Anzaldi del Pd : Di Maio vola in Cina: 'in Economy' ma Anzaldi lo 'stana', 'è in Business'. Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda Pd: 'ecco il biglietto'.

Di Maio : “volo Cina in Business? No - Economy : ecco il biglietto”/ Video - Ministro M5s sbugiarda Anzaldi del Pd : Di Maio vola in Cina: "in Economy" ma Anzaldi lo "stana", "è in Business". Video, il Ministro M5s controreplica e sbugiarda il Pd: "ecco il biglietto, i dem mentono"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:36:00 GMT)

Di Maio sbugiarda Anzaldi (Pd) e mostra il biglietto : “Io in business? Fake news - ecco la prova” : “La rete sbugiarda Di Maio: il volo in economy per la visita in Cina era una balla, l’ennesima, perché il ministro ha viaggiato in business. Lo conferma il posto del biglietto mostrato durante la diretta video dove Di Maio prende in giro gli italiani”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi (Pd), postando un frame del video in cui si vede il vicepremier mostrare la carta d’imbarco con il posto assegnato. La risposta di Di Maio non si ...

Incontro Salvini-Berlusconi - ecco le garanzie chieste da Silvio. Di Maio tranquillo… sarà vero? : Incontro Salvini-Berlusconi, Di Maio: “Fastidio? No”. Ma lo staff: “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del ConsiglioLuigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: ...

DI Maio E LA GAFFE SU MATERA : EMILIANO LO SALVA"/ Video - ecco cosa ha detto il governatore della Puglia : Di MAIO a EMILIANO, "con MATERA che state facendo?": la presunta GAFFE del capo politico M5s. Il quesito al governatore della Puglia sulla città della Basilicata, Video. Ma a sua discolpa..(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : 16:15 - Luigi Di Maio non usa mezzi termini per replicare alla bufala che circola in Rete da stamattina e che noi di Polisblog.it abbiamo prontamente segnalato. Con un post su “Il blog delle stelle”, il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, attacca duramente coloro i quali hanno cavalcato la fake news, riportando un falso labiale del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Giornalisti ignoranti o in mala fede, o ...

Chiusure festive di negozi e centri commerciali - Di Maio : “Ecco come funzionerà” : negozi e centri commerciali chiusi la domenica e i giorni festivi. Un’abitudine, quella dello shopping durante i giorni rossi, che si è ormai consolidata da anni. E che rischia di essere cancellata per legge, almeno in parte. La proposta di legge avanzata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini continua a far discutere e a dividere gli italiani – e non solo gli addetti ai lavori – tra favorevoli e contrari. E anche Luigi ...