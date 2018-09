Di Maio dice che i tecnocrati remano contro il governo

Di Maio : Decreto fiscale entro ottobre con riforma codice appalti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio dice che abolirà la povertà entro la fine dell’anno : «Con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà», ha detto a "Porta a Porta" The post Di Maio dice che abolirà la povertà entro la fine dell’anno appeared first on Il Post.

Reddito di cittadinanza solo per gli italiani? Di Maio non può farlo - lo dice la legge : Il vicepremier Luigi Di Maio non può negare ai migranti di accedere al Reddito di cittadinanza. Il sovranismo del welfare...

'Governo compatto - piena fiducia in Tria' - lo dice Di Maio - : Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio 24, sottolineando che i 'rapporti con Giovanni Tria, ministro dell'Economia, ndr, sono di piena fiducia. …

Di Maio : 'Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del lavoro' : Entro dicembre arriverà un 'nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese' perché oggi c'è 'una giungla di 140 leggi'. Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Di Maio : "Presto un codice del Lavoro" : Il governo sta lavorando a favore delle imprese e presto sarà varato un codice del Lavoro. Lo dice il vicepremier Luigi di Maio al termine dell'incontro con i vertici di Assolombarda, ribadendo anche ...

Di Maio : "Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del lavoro" : Entro dicembre arriverà un "nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese" perché oggi c'è "una giungla di 140 leggi". Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Di Maio dice sì alla pace fiscale e no al condono : ma sono la stessa cosa : Il leader dei 5 stelle ha messo in chiaro il 'paletto' in vista della Manovra, dicendo però di essere d'accordo con la...

Di Maio dice che la direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” : Secondo il ministro del Lavoro «stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell» The post Di Maio dice che la direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” appeared first on Il Post.

Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane» : E ha promesso che entro la fine dell'anno il suo governo approverà una legge per superare le liberalizzazioni introdotte nel 2011 dal governo Monti The post Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane» appeared first on Il Post.

Di Maio ha annunciato un fondo di investimento pubblico in startup entro dicembre : 'entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane'. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo al Digithon di ...

Di Maio - a settembre avvio codice lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

Di Maio - a settembre via a codice lavoro : 22.18 "In settembre avvieremo il codice del lavoro, aboliamo 140 leggi incomprensibili sul lavoro e le riuniamo in un solo codice". Così Di Maio al Digithon organizzato dal deputato Pd Boccia. "E a fine mese -conclude il vice-premier- emaniamo, attraverso un decreto, un pacchetto semplificazione che riguarderà anche il codice appalti".

Digitale : Di Maio - entro dicembre fondo pubblico per le startup : 'entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane'. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo al Digithon di ...