Di Francesco soddisfatto della sua Roma | “i miei hanno giocato un derby da uomini veri”

(Di sabato 29 settembre 2018) Eusebio Diha visto una grandevincere ilcontro la Lazio per 3-1, il tecnico senz’altrodei suoi“Oggifatto unda, una partita da. Questo è l’atteggiamento che ci porterà a levarci enormi soddisfazioni”. Sono le parole dell’allenatoreEusebio Didopo la vittoria per 3-1 nelcontro la Lazio. “Anche con il Chievo –prosegue il tecnico giallorosso a Sky Sport– abbiamo tenuto bene il campo ma abbiamo perso i punti per colpe individuali come successo oggi con Fazio. Dopo l’1-1 ho detto ai ragazzi di continuare a giocare perché ero sicuro che saremmo ritornati in vantaggio. Questa mattina ho fatto una riunione tecnica proprio per far vedere come si doveva giocare questa partita. Ho visto delle facce differenti degli occhi convinti e questo ...