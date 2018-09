Di Francesco | ' Roma | reazione da uomini Così arriveranno soddisfazioni'

Roma-Lazio - Di Francesco : “Abbiamo reagito da uomini - dobbiamo continuare così” : A partita conclusa, l’allenatore giallorosso Di Francesco si è detto soddisfatto della reazione dei suoi: “Abbiamo reagito da uomini, abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Ci si attacca ad allenatore, mercato, fantasmi. dobbiamo continuare con questo atteggiamento, ci toglieremo soddisfazioni“. Oggi la Roma ha controllato la gara, come desidera il tecnico: “Anche con il Chievo avevamo il pallino del gioco, poi è ...

Roma-Lazio - Di Francesco : 'Giocato un derby da uomini' : ... questo mi fa capire che questa non può essere una squadra così differente rispetto al passato", le parole dell'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport nel post gara. Di Francesco non ...

Roma-Lazio 3-1 - ai giallorossi il derby della capitale : Di Francesco salva la panchina : Contava più per la Roma. La chiave, il senso della partita è un po’ tutto qui: un derby della capitale è sempre un derby, non si può dire che la Lazio l’abbia sottovalutato. Ma i giallorossi avevano tanto da perdere, forse persino la panchina di Di Francesco, pericolosamente in bilico dopo i risultati deludenti d’inizio stagione, e magari proprio per questo l’hanno vinto. Atteggiamento giusto, lettura migliore del match, un pizzico di fortuna ...

Roma-Lazio 3-1 - Di Francesco : “Derby da uomini” : Roma-Lazio 3-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Non poteva sognare derby migliore Eusebio Di Francesco. Appena 6 giorni dopo la debacle di Bologna la Roma ritrova definitivamente il sorriso, dando continuità al successo contro il Frosinone battendo una Lazio reduce da 4 vittorie di fila. Il tecnico giallorosso si gode la vittoria dei suoi, e […] L'articolo Roma-Lazio 3-1, Di Francesco: “Derby da uomini” proviene da Serie A News ...

Roma-Lazio 3-1 : Di Francesco - 3 gol contro la crisi : Emozioni e gol nel derby di Roma che regala nuove certezze a Di Francesco e ne toglie un po' a Simone Inzaghi: finisce 3-1 per i giallorossi, alla Lazio resta l'amaro in bocca. Primo tempo pieno di ...

Roma - i convocati di Di Francesco : c'è Manolas - fuori Perotti : Roma - Manolas sì, Perotti no. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati in vista del derby contro la Lazio: il difensore greco è in gruppo, ma sosterrà il provino decisivo nella ...

Francesco Totti - in tre momenti il Capitano ha 'rischiato' di lasciare la Roma : Ieri è stato il compleanno di uno dei giocatori più forti e rappresentativi della storia del calcio italiano e mondiale: parliamo ovviamente di Francesco Totti, che in occasione del suo 42esimo compleanno, ha deciso di lanciare la sua autobiografia, scritta dal giornalista di Sky Sport Paolo Condò. Lo stesso giornalista conferma non era intenzione di Totti quella di fare un elenco di vittorie ma il fine di questo autobiografia è "..raccontare il ...

Di Francesco svela parte della sua Roma : 'nel derby giocherà De Rossi! Su Dzeko e Manolas...' : Di Francesco sa bene che il derby contro la Lazio potrebbe essere lo snodo decisivo della stagione della sua Roma ' Non è un sacrificio per lui giocare 4-5 partite consecutive. E' un passista, ha ...

Di Francesco svela parte della sua Roma : “nel derby giocherà De Rossi! Su Dzeko e Manolas…” : Di Francesco sa bene che il derby contro la Lazio potrebbe essere lo snodo decisivo della stagione della sua Roma “Non è un sacrificio per lui giocare 4-5 partite consecutive. E’ un passista, ha continuità di corsa, domani De Rossi sarà il capitano della squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco assicura la presenza in campo di Daniele De Rossi nel derby contro la Lazio. “Manolas è da valutare ...

Roma - Di Francesco sul derby : “Ora svoltare. Scudetto? Non pronti” : Roma – Ha attraversato giorni sicuramente non facili Eusebio Di Francesco. Tra il ko di Bologna e la vittoria col Frosinone il tecnico giallorosso ha tremato per la sua permanenza sulla panchina della Roma, consapevole che un ko contro i ciociari sarebbe valso un possibile esonero. Il poker contro la squadra di Longo ha fatto […] L'articolo Roma, Di Francesco sul derby: “Ora svoltare. Scudetto? Non pronti” proviene da ...

Roma - Di Francesco alla vigilia del derby : “Vogliamo vincere per recuperare terreno” : alla vigilia del derby capitolino, ha parlato l’allenatore giallorosso Di Francesco, che ha fatto il punto sul momento della squadra cominciando dall’umore con cui i suoi arrivano alla stracittadina: “Sarà una partita a sé, anche se la stagione è lunga. Vogliamo vincere e portare a casa tre punti per far felice anche la nostra gente“. Col Frosinone si sono visti segnali di miglioramento, ma per il tecnico non si può ...

Roma-Lazio - Di Francesco : 'Derby partita chiave per il futuro. Ora impossibile puntare allo scudetto' : LIVE 14:22 28 set Santon ha fatto bene col Frosinone, è ipotizzabile che Florenzi passi a centrocampo? "Florenzi sa giocare molto meglio da esterno, ma in alternativa può giocare anche alto. Con ...

Roma - Di Francesco : 'Non siamo competitivi per lo scudetto. Il nostro recupero passa dal derby' : 'Non siamo competitivi per lo Scudetto e lo abbiamo dimostrato. Guarderemo avanti e ci miglioreremo, pensare a questo è difficile, credo alla crescita della squadra. A Roma di Scudetti se ne sono ...

Probabili formazioni/ Roma Lazio : orario - diretta tv e notizie live. I dubbi di Di Francesco al centro : Probabili formazioni Roma Lazio: diretta tv, orario e le notizie live sugli schieramenti attesi domani allo Stadio Olimpico per la 7^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:53:00 GMT)