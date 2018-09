romadailynews

: #Derby capitolino: Roma, una vittoria per uscire definitivamente dalla crisi: Roma – Il… - romadailynews : #Derby capitolino: Roma, una vittoria per uscire definitivamente dalla crisi: Roma – Il… -

(Di sabato 29 settembre 2018)– Ilnumero 149 vedrà la luce alle ore 15 di questo pomeriggio.e Lazio si contenderanno la posta in palio nell’anticipo della giornata 7 della massima divisione calcistica italiana. Undal valore diametralmente opposto per una e l’altra compagine capitolina, in stati di forma psico-fisica diversi per entrambe. Giallorossi reduci sì dal rotondo successo sul Frosinone nell’ultimo turno infrasettimanale, ma altrettanto frastornati da un avvio di campionato stentato e dai soli 8 punti raccolti in 6 giornate fin qui disputate. Dal canto loro, invece, i rivali storici cittadini sono riusciti ad inanellare una trafila di 4 successi consecutivi, che hanno permesso alla compagnia di Simone Inzaghi di issarsi fino al 4° posto in graduatoria. Proprio quel 4° posto che adesso diviene obiettivo minimo da raggiungere per la formazione di Eusebio Di ...